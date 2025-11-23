ТЦК в гражданском: могут ли военные проводить оповещение не по форме

В последнее время в соцсетях появляется информация о том, что представители ТЦК якобы осуществляют оповещение граждан, находясь в гражданской одежде. в Винницком ТЦК опровергли это.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Винницкий областной ТЦК и СП.

Смотрите также Это не "рейды" в прямом смысле: кто принимает решение, где будут работать центры оповещения ТЦК

Что военные говорят о представителях ТЦК в гражданской одежде?

Военнослужащие опровергли сообщения из соцсетей о том, что представители ТЦК и СП проводят оповещение граждан в гражданской одежде.

Подчеркиваем: оповещение осуществляют исключительно действующие военнослужащие. Во время выполнения служебных обязанностей они находятся в военной форме одежды с соответствующими знаками различия, согласно приказу Министерства обороны Украины,

– заверили в ТЦК.

В состав групп оповещения могут входить также представители Национальной полиции, СБУ, Пограничной службы. Все члены группы, по словам военных, имеют при себе служебные удостоверения установленного образца.

В сообщении напомнили, что с 1 сентября все группы оповещения обязаны использовать бодикамеры, которые непрерывно фиксируют процесс оповещения граждан. Записи хранятся в течение 30 дней на защищенном сервере, их запрещено удалять или изменять. Материалы с камер могут быть использованы при рассмотрении конфликтных ситуаций.

Последние новости о мобилизации: что известно?