ТЦК у цивільному: чи можуть військові проводити оповіщення не за формою
- Військовослужбовці спростували інформацію про те, що представники ТЦК проводять оповіщення у цивільному одязі.
- З 1 вересня усі групи оповіщення зобов'язані використовувати бодікамери для фіксації процесу оповіщення громадян, записи з яких зберігаються 30 днів.
Останнім часом у соцмережах з’являється інформація про те, що представники ТЦК нібито здійснюють оповіщення громадян, перебуваючи у цивільному одязі. у Вінницькому ТЦК спростували це.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Вінницький обласний ТЦК та СП.
Дивіться також Це не "рейди" у прямому сенсі: хто ухвалює рішення, де працюватимуть центри оповіщення ТЦК
Що військові кажуть про представників ТЦК у цивільному одязі?
Військовослужбовці спростували повідомлення з соцмереж про те, що представники ТЦК та СП проводять оповіщення громадян у цивільному одязі.
Наголошуємо: оповіщення здійснюють виключно чинні військовослужбовці. Під час виконання службових обов’язків вони перебувають у військовій формі одягу з відповідними знаками розрізнення, згідно з наказом Міністерства оборони України,
– запевнили в ТЦК.
До складу груп оповіщення можуть входити також представники Національної поліції, СБУ, Прикордонної служби. Усі члени групи, за словами військових, мають при собі службові посвідчення встановленого зразка.
У повідомленні нагадали, що з 1 вересня всі групи оповіщення зобов’язані використовувати бодікамери, які безперервно фіксують процес оповіщення громадян. Записи зберігаються протягом 30 днів на захищеному сервері, їх заборонено видаляти або змінювати. Матеріали з камер можуть бути використані під час розгляду конфліктних ситуацій.
Останні новини про мобілізацію: що відомо?
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, що перевіркою документів у військовозобов'язаних мають право займатися виключно правоохоронні органи.
За його словами, військові частини та військовослужбовці не мають права перевіряти документи та брати участь в обмеженні прав та свобод громадянина України.
До слова, речник Полтавського обласного ТЦК та СП зазначив, що в армії України існує великий дефіцит людей як на бойових, так і на тилових посадах, що впливає на здатність утримувати лінію оборони.
Територіальні центри комплектування не діють самі по собі, а отримують завдання, скільки людей потрібно мобілізувати або відібрати за контрактом.