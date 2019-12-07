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      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Техника войны
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Техника войны: Впечатляющий дрифт танка Т-80БВ. Современная техника для Госпогранслужбы

      Техника войны 141 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Техника войны" – харьковчане показали ролики с дрифтом танка Т-80БВ, а также провозом на срезе пушки кружки пива, демонстрируя надежную работу стабилизатора на полигоне. Государственная пограничная служба получила квадрокоптер Matrice 200 V2 и DJI Mavic 2 Enterprise Dual. Эти модели оборудованы камерами дневного наблюдения и тепловизорами.

      Также в выпуске:

      Интервью:

      О работе инженерной группы "Арей", которая создала городской танк "Азовец" и бронемашину "Геккон" в программе "Техника войны" рассказал главный конструктор коллектива Сергей Степанов.

      Главное:

      ► Правительство Канады запланировало 105,6 миллиона долларов для продолжения тренировки украинских военных и воплощения безопасностных реформ.

      ► Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №2398д "Об оборонных закупках", который должен урегулировать отношения между заказчиком и производителем, ценообразование военных товаров и тому подобное.

      ► Президент Владимир Зеленский подписал закон "О порядке использования земель обороны". Теперь после согласования на землях Минобороны могут быть размещены средства связи, навигации и наблюдения системы воздушного движения Украины.

      ► Седьмой бронированный артиллерийский катер проекта "Гюрза" получил имя "Костополь". Во время торжеств было объявлено о завершении формирования дивизиона надводных сил на Азовском море.

      ► Львовский бронетанковый завод досрочно завершил ремонт партии танков Т-72 и дополнительно обновил еще три машины.

      ► Дрогобычский завод автомобильных кранов передал инженерным подразделениям капитально отремонтированные образцы КС-3575А и КС-3575А-1. В ноябре предприятие с участием Минобороны испытало армейские версии автокрана КТА-25 и экскаватора ЭОВ-4421-М, которые взяли на вооружение.

      ► Минобороны утвердило Каталог продуктов для приготовления пищи в частях, перешедших на новую систему питания. Однако из-за иска в суд предпринимателя о признании недействительным Приказа Минобороны, они до сих пор питаются по-старому.

      Другое:

      • Швейцарская армия подписала контракт с компанией General Dynamics Land Systems на поставку 100 боевых разведывательных машин на основе колесной бронемашины Eagle 6х6.

      • Немецкая компания Rheinmetall разработала систему активной защиты бронетехники StrikeShield. Она поражает кумулятивный боеприпас непосредственно у борта машины сверху, где может передвигаться пехота.

      • Российские пограничники, которые служат на территории Казахстана, получили новый гусеничный вездеход с боевым модулем, созданный на базе снегоболотохода ТМ-140.

      • Индия завершила испытания двигателей первого собственного авианосца. Корабль Vikrant – самый большой, что когда-либо строился в стране. Его длина – 262 метра, а ширина – 62. Главное оружие авианосца: до четырнадцати самолетов МиГ-29К и до десяти вертолетов, тип которых еще не определен.

      • Калифорнийская лаборатория реактивных двигателей НАСА разработала скоростной способ запуска авиационных беспилотников даже во время движения. Для этого задействовали пневматическую пушку, которую используют для тренировки бейсболистов.

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      Автор: Сергей Каминский
      Теги: Новости Украины Новости Харькова Госпогранслужба Оружие Техника войны
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