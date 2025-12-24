Украинцы все больше полагаются на Telegram: исследование показало, что за этим стоит

В Украине Telegram давно стал главной медиаплатформой и основным источником оперативных новостей, особенно на четвертом году полномасштабной войны. Он, в частности, выполняет роль центрального хаба для государственных коммуникаций, где власть непосредственно обращается к гражданам.

Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на аналитическую команду Telemetrio, которая исследовала глубокие изменения в Telegram в 2025 году. Эксперты показали, как мессенджер превратился из простого средства общения в полноценную цифровую экосистему.

Как трансформировался Telegram?

Согласно результатам исследования, лидером этого пространства в аспекте коммуникации между государством и гражданами остается официальная страница президента Владимира Зеленского – самая популярная среди каналов государственных и военных лидеров. Его посты набрали более 16,2 миллиарда просмотров, что вдвое превышает суммарный охват каналов Кирилла Буданова и Александра Сырского вместе взятых.

Высокое доверие к официальным и проверенным каналам сформировало уникальную лояльность: 79,4% украинцев считают Telegram-каналы самым правдивым источником информации. Это в шесть раз больше, чем к традиционному телевидению (13,2%).

Это доверие стало двигателем трансформации, ведь пользователи начали использовать Telegram не только для новостей, но и для повседневных дел. Речь идет о покупках, платежах и тому подобное.

Доказательством являются данные Monobank, согласно которым объем транзакций через мессенджер вырос в 4 раза за полгода – с около 7 миллионов гривен в июне 2024 до более 30 миллионов гривен в месяц в октябре 2025.

Активная аудитория – преимущественно молодежь 18 – 37 лет (48%), с высшим образованием (55%) и доходами выше среднего (25%). Географически лидируют Киев и область (28%), Днепропетровщина (9%) и Львовщина (7,1%).

Бизнес быстро адаптировался и крупные компании, как Rozetka и АТБ, сделали Telegram ключевым каналом продаж и рекламы. Например, рекламные посты Rozetka собрали более 240 миллионов просмотров за 2025 год.

Украина ярко иллюстрирует глобальный тренд, когда Telegram эволюционирует в Super-App вроде WeChat, где все – от новостей до покупок и платежей – происходит в одном приложении. Интеграция TON и валюты Telegram Stars лишь ускорила этот процесс.

Деятельность Telegram в Украине: подводные камни