Об этом в интервью 24 Каналу сообщил нардеп Ярослав Юрчишин.

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Как Россия использует соцсети против детей

Юрчишин отмечает, что сегодня Украина находится в состоянии войны, а враг продолжает вербовать украинских детей через соцсети.

Телеграмм стал тем ножом, которым ФСБ бьет по нашим детям. Результаты: поджоги ТЦК и автомобилей военных, сдача координат и убийства самих детей через самодельные взрывчатки. Друзья, что нам стоит делать? Будем ждать, пока Европа дойдет до ограничений и только потом об этом подумаем? Или может будем защищать наших детей уже сейчас?

– подчеркнул нардеп.

Из имеющихся альтернатив в Украине есть приложение Мечта для школьников и родителей, в котором уделено внимание и цифровой безопасности. Однако, Юрчишин отметил, что оно не удовлетворяет всех потребностей.

"Если нам приходится говорить о распространении алкоголя, табака и наркотиков среди молодежи, а в новостях есть заголовки о поджогах авто и вербовке украинских детей – то очевидно ограничиваться приложением Мрия не стоит, этого просто не хватит. Кроме того, насколько я понимаю, он не столько о безопасности, сколько об уменьшении бюрократии и удобстве в образовательном процессе", – заявил Юрчишин.

По мнению нардепа, в вопросе соцсетей и несовершеннолетних необходима комплексная работа. Он считает, если речь идет о безопасном интернет-пространстве для детей, то необходима синхронизация усилий нескольких сторон: Минобразования, Минцифры, Службы безопасности, а возможно и Нацполиции, чтобы проанализировать негативные случаи, которые уже происходили с украинскими детьми.

Однако самое главное, по мнению Юрчишина, – должен быть открытый диалог с родителями, ведь это касается безопасности их детей.

"Мечта – это прекрасно и эту апку однозначно стоит продвигать. Но соблазн тиктока с его быстрыми видео или телеграмма с тонной различной информации никуда не денется. Усилия государства следует также расширять на уже существующие платформы, в частности, как вариант, предоставлять доступ этих сетей от определенного возраста, как это уже происходит в Австралии и некоторых странах Европы", – резюмирует Юрчишин.