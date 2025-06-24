В Украине уже было немало случаев, когда оккупанты вербовали подростков для совершения терактов в разных городах. Так, например, 11 марта ребята 15 и 17 лет должны были устроить взрыв на железнодорожном вокзале в Ивано-Франковске. Россияне заранее активировали взрывчатку и взорвали собственных агентов. Один погиб, а другой – тяжело ранен, передает 24 Канал.

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В каких соцсетях россияне чаще всего вербуют подростков

Сейчас, благодаря совместной информационной кампании Нацполиции и СБУ, дети стали чаще обращаться сами в правоохранительные органы, когда их пытаются завербоваться. Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Каналу сказал руководитель управления ювенальной превенции Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины, полковник полиции Василий Богдан.

Основная платформа, где российские спецслужбы охотятся за подростками, это мессенджер Telegram. Там создаются группы с названиями вроде "Подзаработать", "Задание", "Работа", "Фейерверки", "Уничтожь" и тому подобное. Через них диятам предлагают денежное вознаграждение за выполнение противоправных действий: поджоги военных авто, почтовых отделений, фото объектов критической инфраструктуры, нанесение меток, передача координат и тому подобное.

Также вражеские спецслужбы активно действуют в Instagram и Discord.

По словам полковника, потребность в ограничении доступа детей к социальным сетям действительно есть, особенно для младшего возраста. Речь идет не о полном запрете, а об осознанном, безопасном и контролируемом доступе.