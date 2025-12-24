Українці дедалі більше покладаються на Telegram: дослідження показало, що за цим стоїть

В Україні Telegram давно став головною медіаплатформою та основним джерелом оперативних новин, особливо на четвертому році повномасштабної війни. Він, зокрема, виконує роль центрального хабу для державних комунікацій, де влада безпосередньо звертається до громадян.

Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на аналітичну команду Telemetrio, яка дослідила глибокі зміни в Telegram у 2025 році. Експерти показали, як месенджер перетворився з простого засобу спілкування на повноцінну цифрову екосистему.

Як трансформувався Telegram?

Згідно з результатами дослідження, лідером цього простору в аспекті комунікації між державою та громадянами залишається офіційна сторінка президента Володимира Зеленського – найпопулярніша серед каналів державних і військових лідерів. Його пости набрали понад 16,2 мільярда переглядів, що вдвічі перевищує сумарне охоплення каналів Кирила Буданова та Олександра Сирського разом.

Висока довіра до офіційних і перевірених каналів сформувала унікальну лояльність: 79,4% українців вважають Telegram-канали найправдивішим джерелом інформації. Це в шість разів більше, ніж до традиційного телебачення (13,2%).

Ця довіра стала рушієм трансформації, адже користувачі почали використовувати Telegram не лише для новин, а й для повсякденних справ. Йдеться про покупки, платежі тощо.

Доказом є дані Monobank, згідно з якими обсяг транзакцій через месенджер зріс у 4 рази за пів року – з близько 7 мільйонів гривень у червні 2024 до понад 30 мільйонів гривень на місяць у жовтні 2025.

Активна аудиторія – переважно молодь 18 – 37 років (48%), з вищою освітою (55%) і доходами вище середнього (25%). Географічно лідирують Київ і область (28%), Дніпропетровщина (9%) та Львівщина (7,1%).

Бізнес швидко адаптувався й великі компанії, як Rozetka та АТБ, зробили Telegram ключовим каналом продажів і реклами. Наприклад, рекламні пости Rozetka зібрали понад 240 мільйонів переглядів за 2025 рік.

Україна яскраво ілюструє глобальний тренд, коли Telegram еволюціонує в Super-App на кшталт WeChat, де все – від новин до покупок і платежів – відбувається в одному додатку. Інтеграція TON і валюти Telegram Stars лише прискорила цей процес.

Діяльність Telegram в Україні: підводні камені