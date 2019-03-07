Телепортация Геращенко: как находясь в Одессе, голосовать на заседании в Киеве

Пока первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко находилась в составе делегации в Одессе, то ее карточка в Киеве проголосовала пять раз на утреннем заседании парламента.

Из данных письменной регистрации нардепов следует, что от имени Геращенко кто-то еще и поставил подпись о ее присутствии. Об этом сообщил на своем сайте общественное движение ЧЕСНО.

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Ирина Геращенко посетила Одессу в составе делегации во главе с президентом Петром Порошенко, где состоялась встреча с американскими и европейскими дипломатами на борту эсминца ВМС США "Дональд Кук".

В Верховной Раде в тот день состоялось утреннее и вечернее пленарное заседание. Согласно видеозаписям телеканала "Рада", то видно, что на утреннем заседании Геращенко не присутствовала, а появилась на вечернем. Однако по данным электронной регистрации, карточка Геращенко была зарегистрирована на обоих заседаниях.

Регистрация Геращенко

Активисты общественного движения утверждают, что карточка Геращенко участвовала в пяти из 15 голосований на утреннем заседании, где все разы были – "за".

Геращенко голосовала за проект закона об одобрении решения президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных учениях (№10067),

– сообщили в ЧЕСТНО.

Голосование Геращенко

Также в движении отметили, что обращались к первому вице-спикеру Верховной Рады за комментарием по этой ситуации.

На телефонные звонки, сообщения в Facebook и Viber Геращенко не ответила. Впоследствии в SMS помощник нардепа сообщил, что она находится в командировке, и попросил прислать вопросы на электронный адрес. Ответа от Геращенко пока нет, – написали в ЧЕСТНО.

Данные по письменной регистрации Геращенко

В то же время по ст. 84 Конституции Украины народные депутаты на заседаниях Верховной Рады должны голосовать лично.