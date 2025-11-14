Скандальный тендер на бронежилеты: как компания без опыта выиграла контракт под Миндича

Скандальный тендер на бронежилеты для украинской армии оказался прописанным под компанию, которая не имела никакого опыта поставок. Когда она не смогла выиграть торги, тендер отменили, а впоследствии на рынок завели другую фирму с теми же владельцами.

О схеме продвижения "нужного" тендера в эфире 24 Канала рассказала журналистка, заместитель председателя Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Татьяна Николаенко. Она объяснила, что под нового участника отдельно подстраивали квалификационные требования, а правоохранители месяцами пытались выяснить, кто именно "тянет за уши" этот контракт.

Как компания без опыта сорвала первый тендер на бронежилеты?

Речь шла о тендере Государственного оператора тыла на почти 75 тысяч бронежилетов на сумму 1,6 миллиарда гривен. Обычно в таких торгах участвует стабильный круг поставщиков, которые уже имеют производственную базу, работников, аналогичные контракты и финансовую состоятельность. На этот раз к тендеру допустили компанию "Фортеця защиты", без опыта поставок для Минобороны, которая позиционировала себя как представитель израильского производителя.

Она рассказала, что руководитель структуры, ответственной за закупку, фактически признала: вместо того, чтобы выбрать производителя среди украинских компаний, решили просто отменить весь тендер. Формально деньги не потратили, но выглядело это так, будто торги были прописаны под одну конкретную компанию, которая в итоге не смогла победить.

Под эту компанию был прописан тендер, и когда она не смогла его выиграть, торги просто отменили, а предложения других компаний даже не рассматривали,

– отметила Николаенко.

Она напомнила, что скандал стал медийным уже после того, как выяснилось: другие компании имели все необходимые лицензии, а под нового игрока подстроили квалификационные критерии. После этого украинские производители выразили возмущение и начали массово писать обращения и жалобы. Их претензии взялись проверять контролирующие органы, а следующий лот на закупку бронежилетов резко сократили: вместо 1,6 миллиарда гривен выставили около 200 миллионов и 10 тысяч единиц. Накануне торгов владельцы компании "Фортеця защиты" за два дня до объявления купили фирму Milicon, которая и вышла на новые торги. Эта компания ранее не занималась поставкой бронежилетов, но именно она стала ключевым участником.

Компания Milicon не имела никакого опыта поставки, но под нее еще раз подрихтовали квалификационные критерии, и именно она выиграла тендер,

– объяснила Николаенко.

Она добавила, что прикрывались якобы израильским производителем, у которого нет бронежилетов шестого класса защиты, которые заказывала Украина. На сам тендер подали образец бронежилета, который принадлежал не Milicon, а "Фортеце защиты", то есть от одной "прокладки" просто передали образец другой.

Почему тендер на бронежилеты выглядел аномально?

Татьяна Николаенко отметила, что обычно Государственный оператор тыла проводит более-менее понятные закупки, но эта история заметно выбивалась из общей картины. Общественный антикоррупционный совет подготовил для Государственного оператора тыла большой отчет о коррупционных рисках и направил его еще раньше, однако встречи, чтобы обсудить эти проблемы, до сих пор не произошло.

Правоохранители все это время обращались и в частных разговорах говорили: мы не понимаем, кто так тянет за уши этот тендер,

– рассказала Николаенко.

По ее словам, за этой закупкой следили не только участники рынка, но и силовые структуры, которые пытались выяснить, кто стоит за схемой. Первая партия бронежилетов, приехавшая, была "завернута", поскольку плита оказалась меньше, чем нужно. В то же время контракт уже предусматривал несколько очередей поставки, и все понимали, что настоящих израильских бронежилетов там, вероятнее всего, не было.

Коррупционные схемы на бронежилетах и риски для военных

Татьяна Николаенко напомнила, что Общественный антикоррупционный совет уже подготовил для Государственного оператора тыла большой отчет о коррупционных рисках в закупках. Она сказала, что история с бронежилетами показала, насколько опасно, когда сомнительные решения доходят до реальных контрактов для войска. По ее мнению, этот скандал должен был стать поводом не только для разговоров, но и для изменений в системе снабжения.

Прикольно разговаривать о Миндиче, но желательно, чтобы таких Миндичей не было, потому что это снабжение армии и обеспечение армии,

– подчеркнула Николаенко.

Она отметила, что за каждым таким тендером стоят не только цифры в документах, а конкретные люди на фронте. Любая схема на бронежилетах или ином снаряжении напрямую влияла на безопасность военных. Именно поэтому подобные закупки, по ее словам, должны разбираться до мелочей, а решения ответственных лиц не могут оставаться без оценки.

