Скандальний тендер на бронежилети: як компанія без досвіду виграла контракт під Міндіча

Скандальний тендер на бронежилети для української армії виявився прописаним під компанію, яка не мала жодного досвіду постачання. Коли вона не змогла виграти торги, тендер скасували, а згодом на ринок завели іншу фірму з тими ж власниками.

Про схему просування "потрібного" тендеру в ефірі 24 Каналу розповіла журналістка, заступниця голови Громадської антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко. Вона пояснила, що під нового учасника окремо підлаштовували кваліфікаційні вимоги, а правоохоронці місяцями намагалися з'ясувати, хто саме "тягне за вуха" цей контракт.

Як компанія без досвіду зірвала перший тендер на бронежилети?

Йшлося про тендер Державного оператора тилу на майже 75 тисяч бронежилетів на суму 1,6 мільярда гривень. Зазвичай у таких торгах бере участь стабільне коло постачальників, які вже мають виробничу базу, працівників, аналогічні контракти та фінансову спроможність. Цього разу до тендеру допустили компанію "Фортеця захисту", без досвіду постачання для Міноборони, яка позиціонувала себе як представник ізраїльського виробника.

Вона розповіла, що керівниця структури, відповідальної за закупівлю, фактично визнала: замість того, щоб обрати виробника серед українських компаній, вирішили просто скасувати весь тендер. Формально гроші не витратили, але виглядало це так, ніби торги були прописані під одну конкретну компанію, яка в підсумку не змогла перемогти.

Під цю компанію був прописаний тендер, і коли вона не змогла його виграти, торги просто скасували, а пропозиції інших компаній навіть не розглядали,

– зазначила Ніколаєнко.

Вона нагадала, що скандал став медійним вже після того, як з'ясувалося: інші компанії мали всі необхідні ліцензії, а під нового гравця підлаштували кваліфікаційні критерії. Після цього українські виробники висловили обурення і почали масово писати звернення та скарги. Їхні претензії взялися перевіряти контролюючі органи, а наступний лот на закупівлю бронежилетів різко скоротили: замість 1,6 мільярда гривень виставили близько 200 мільйонів і 10 тисяч одиниць. Напередодні торгів власники компанії "Фортеця захисту" за два дні до оголошення купили фірму Milicon, яка й вийшла на нові торги. Ця компанія раніше не займалася постачанням бронежилетів, але саме вона стала ключовим учасником.

Компанія Milicon не мала жодного досвіду постачання, але під неї ще раз підрихтували кваліфікаційні критерії, і саме вона виграла тендер,

– пояснила Ніколаєнко.

Вона додала, що прикривалися нібито ізраїльським виробником, у якого немає бронежилетів шостого класу захисту, які замовляла Україна. На сам тендер подали зразок бронежилета, який належав не Milicon, а "Фортеці захисту", тобто від однієї "прокладки" просто передали зразок іншій.

Чому тендер на бронежилети виглядав аномально?

Тетяна Ніколаєнко зазначила, що зазвичай Державний оператор тилу проводить більш-менш зрозумілі закупівлі, але ця історія помітно вибивалася із загальної картини. Громадська антикорупційна рада підготувала для Державного оператора тилу великий звіт про корупційні ризики і надіслала його ще раніше, однак зустрічі, щоб обговорити ці проблеми, досі не відбулося.

Правоохоронці весь цей час зверталися і в приватних розмовах казали: ми не розуміємо, хто так тягне за вуха цей тендер,

– розповіла Ніколаєнко.

За її словами, за цією закупівлею стежили не лише учасники ринку, а й силові структури, які намагалися з'ясувати, хто стоїть за схемою. Перша партія бронежилетів, що приїхала, була "завернута", оскільки плита виявилася меншою, ніж потрібно. Водночас контракт уже передбачав кілька черг постачання, і всі розуміли, що справжніх ізраїльських бронежилетів там, найімовірніше, не було.

Корупційні схеми на бронежилетах і ризики для військових

Тетяна Ніколаєнко нагадала, що Громадська антикорупційна рада вже підготувала для Державного оператора тилу великий звіт про корупційні ризики в закупівлях. Вона сказала, що історія з бронежилетами показала, наскільки небезпечно, коли сумнівні рішення доходять до реальних контрактів для війська. На її думку, цей скандал мав стати приводом не лише для розмов, а й для змін у системі постачання.

Прикольно розмовляти про Міндіча, але бажано, щоб таких Міндічів не було, бо це постачання армії і забезпечення армії,

– підкреслила Ніколаєнко.

Вона наголосила, що за кожним таким тендером стоять не тільки цифри в документах, а конкретні люди на фронті. Будь-яка схема на бронежилетах чи іншому спорядженні напряму впливала на безпеку військових. Саме тому подібні закупівлі, за її словами, мають розбиратися до дрібниць, а рішення відповідальних осіб не можуть залишатися без оцінки.

