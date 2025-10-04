Холод временный: синоптик назвала, когда в октябре ожидать потепления
- Первая декада октября в Украине будет прохладной, с температурой близкой к норме, а местами немного ниже.
- Повышение температуры ожидается после 20-х чисел октября с возможностью превышения климатической нормы на несколько градусов.
В Украину пришло похолодание. Однако в октябре еще возможны перепады температуры в сторону повышения.
Об этом рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью 24 Каналу.
Когда будет потепление в октябре?
Наталья Птуха отметила, что первая декада октября в Украине достаточно прохладная. В целом температура близка к норме в этот период, хотя в некоторых западных областях может быть и ниже. Вторая декада октября будет в пределах нормы.
А вот определенное повышение температуры можно ожидать в третьей декаде месяца, то есть после 20-х чисел октября.
Все еще будет уточняться. Однако по расчетам сейчас, существует вероятность, что где-то в третьей декаде, возможно, будут немного выше значения температуры, по сравнению с тем, которые присущи октябрю То есть на несколько градусов выше, чем климатическая норма,
– указала эксперт.
Стабильного похолодания пока в Украине не будет наблюдаться. Птуха отметила, что это всего лишь середина осени, поэтому температурные перепады возможны.
Синоптик отметила, что из-за расположения в Украине возможны как заливы арктического воздуха, так и поступления тепла из южных широт. И такое чередование наблюдается всегда в течение этих сезонов.
К слову! В Украине с 4 по 8 октября ожидают небольшое повышение температуры. По данным синоптиков, в Киеве и области днем воздух прогреется до +12...+17. В то же время во Львове – до +10...+14.
Какой будет погода в октябре?
Наталья Птуха отметила, что пока снега по всей Украине ждать не стоит. Будет снежить только на высокогорье Карпат, что является нормой для этого периода. На остальных территориях осадки только в виде дождей.
Количество дождей будет примерно в пределах нормы. Октябрь – это переходный период, когда возможны как засушливые периоды, так и влажные.
Решать, когда заморозки называть морозами, будут агрометеорологи. Ведь по определению заморозки – это снижение температуры до 0 градусов и ниже в вегетационный период.