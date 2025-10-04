В Україну прийшло похолодання. Однак у жовтні ще можливі перепади температури у бік підвищення.

Про це розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Коли буде потепління в жовтні?

Наталія Птуха зазначила, що перша декада жовтня в Україні досить прохолодна. Загалом температура близька до норми у цей період, хоча у деяких західних областях може бути і нижче. Друга декада жовтня буде в межах норми.

А от певне підвищення температури можна чекати в третій декаді місяця, тобто після 20-х чисел жовтня.

Усе ще буде уточнюватися. Проте за розрахунками зараз, існує ймовірність, що десь у третій декаді, можливо, будуть трохи вищі значення температури, у порівнянні з тим, які притаманні жовтню Тобто на кілька градусів вище, ніж кліматична норма,

– вказала експерт.

Стабільного похолодання поки в Україні не спостерігатиметься. Птуха наголосила, що це всього лиш середина осені, тому температурні перепади можливі.

Синоптикиня зазначила, що через розташування в Україні можливі як затоки арктичного повітря, так і надходження тепла з південних широт. І таке чергування спостерігається завжди впродовж цих сезонів.

До слова! В Україні з 4 по 8 жовтня очікують невелике підвищення температури. За данними синоптиків, у Києві та області вдень повітря прогріється до +12…+17. В той самий час у Львові – до +10…+14.

Якою буде погода у жовтні?