Путин не впервые это делает: как теракт под Москвой может повлиять на войну в Украине

Вечером 22 марта в подмосковском клубе "Крокус Сити Холл" сообщили о стрельбе. Неизвестные открыли огонь по людям, пришедшим на концерт. Скорее всего, это событие Кремль использует в собственных целях.

Политолог Игорь Чаленко в эфире 24 Канала высказал мнение, что российский диктатор будет обвинять в теракте Украину или западные страны. Зато теракт выгоден прежде всего его режиму.

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Подобное происходит не впервые

Причастных к терактам в Подмосковье до сих пор не нашли. Кремлевская власть пока сдержанно реагирует на события, которые произошли в концертном зале "Крокус Сити Холл".

"Как по мне, очевидно, что это начало новой стадии российско-украинской войны. Здесь надо сразу отметить несколько событий: заявление Небензи на Совбезе ООН, что якобы одна из целей "СВО" выполнена; заявление Пескова, что теперь это не "СВО", а война; рекордную атаку на украинскую инфраструктуру. На волне эйфории, нарисованных 87%, явки 77%, Путин решил вернуться к началам: "Норд-Ост" 2022 года, взрыв в многоэтажках 1999 года, Беслан 2004 года. Все эти события были реперными для закручивания гаек, сворачивания демократии в России", – отметил Игорь Чаленко.

Громкие теракты в России

Политолог вспомнил ряд самых громких терактов, произошедших на территории России в конце 90-х и начале "нулевых".

– Взрывы жилых домов в России –



– Трагедия Норд-Оста – согласно официальной версии 40 чеченских боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватили около 900 зрителей мюзикла "Норд-Ост" в здании Театрального центра на Дубровке (Москва). Руководство России во главе с президентом Путиным отказалось вести переговоры об условиях освобождения заложников. В результате так называемой "антитеррористической операции" спецслужб России были застрелены все террористы, но и также отравлены неизвестным газом 130 заложников. Приказ о штурме отдал лично Владимир Путин. Критики путинского режима, опираясь на факты и доказательства, утверждают, что теракт был организован российской ФСБ.



– Терористический акт в Беслане – захват заложников в школе № 1 города Беслан (Северная Осетия, Россия) группой террористов утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки. В течение почти трех дней террористы удерживали в заминированном помещении школы более 1100 заложников (преимущественно детей, их родителей и работников школы). После провала переговоров начали штурм с применением огнеметов, гранатометов и тяжелой военной техники, в результате чего, по официальной версии российского правительства, 334 заложника погибли. После этого теракта политическое руководство во главе с Путиным осуществило ряд реформ в федеральном законодательстве, которые никак не были связаны с терактом и де-факто изменили российский конституционный строй России. Политолог вспомнил ряд самых громких терактов, произошедших на территории России в конце 90-х и начале "нулевых".– Взрывы жилых домов в России – серия террористических актов в российских городах Буйнакск, Москва и Волгодонск 4 – 16 сентября 1999 года. В результате терактов 307 человек погибли, более 1700 получили ранения различной степени тяжести. Оппозиционные политики, журналисты и расследователи были убеждены, что эти теракты организовали для запугивания непосредственных политических конкурентов на должности президента, ведь в марте 2000 года состоялись выборы и к власти пришел Путин.– Трагедия Норд-Оста – согласно официальной версии 40 чеченских боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватили около 900 зрителей мюзикла "Норд-Ост" в здании Театрального центра на Дубровке (Москва). Руководство России во главе с президентом Путиным отказалось вести переговоры об условиях освобождения заложников. В результате так называемой "антитеррористической операции" спецслужб России были застрелены все террористы, но и также отравлены неизвестным газом 130 заложников. Приказ о штурме отдал лично Владимир Путин. Критики путинского режима, опираясь на факты и доказательства, утверждают, что теракт был организован российской ФСБ.– Терористический акт в Беслане – захват заложников в школе № 1 города Беслан (Северная Осетия, Россия) группой террористов утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки. В течение почти трех дней террористы удерживали в заминированном помещении школы более 1100 заложников (преимущественно детей, их родителей и работников школы). После провала переговоров начали штурм с применением огнеметов, гранатометов и тяжелой военной техники, в результате чего, по официальной версии российского правительства, 334 заложника погибли. После этого теракта политическое руководство во главе с Путиным осуществило ряд реформ в федеральном законодательстве, которые никак не были связаны с терактом и де-факто изменили российский конституционный строй России.

"Сейчас этот момент могут использовать для объявления всеобщей мобилизации. ФСБ использует подобные эмоциональные триггеры, поэтому россияне это примут. Очевидно, что Путин этим будет объяснять дальнейшее усиление агрессии против Украины. Поэтому правильно Силы обороны пытаются уменьшить силы российских войск, атакуя НПЗ", – подчеркнул Чаленко.

При этом Украина не использует террористические методы ведения войны, не воюет с гражданским населением России. Под ударом только российская критическая инфраструктура и военные объекты.

Опять Путин будет пытаться сделать из украинцев террористов, что делает всю так называемую "СВО". Иначе в России работать не могут. Главное, чтобы это не "проглотил" мир,

– подчеркнул политолог.

У Путина готов план

В Белом доме оперативно отреагировали на теракт в Подмосковье. В частности, Джон Кирби сказал, что Украина к этому не причастна. В то же время интересно и то, что Кремль может обвинить в стрельбе даже не Украину, а именно страны НАТО, которые незадолго до этого предупреждали о возможных провокациях в России.

Уже разворачивается через ботофермы конструкция, что это якобы могли быть украинцы как исполнители. Но предупредили о теракте западные посольства, а значит знали об этом. Соответственно, якобы и сами реализовали этот план. Это уже происходит. Удар будет не только на Украину,

– отметил Чаленко.

В то же время ранее 22 марта появилась публикация в Financial Times о том, что, мол, США призывают Украину остановить удары по российским НПЗ. Мол, в Вашингтоне опасаются, что удары беспилотников по этим объектам могут привести к росту мировых цен на нефть, а также спровоцировать ответные меры Москвы.

"Все это создает картину, что Путин сейчас выйдет и скажет, что между этим есть определенная связь, будет ссылаться на фразы американских чиновников. Россия информационно всегда работает в зазеркалье, формируя свою пост-правду, которая никогда не была правдой. Очевидно, что план дальнейших действий у них уже готов", – подчеркнул политолог.

Так или иначе то, что произошло в Москве ни при каких обстоятельствах не были бы выгодно ни Украине, ни западным странам. Ведь понятно, что это обязательно использует Путин, чтобы демонизировать наше государство.

Теракт в Подмосковье: кратко