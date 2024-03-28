Путин испортил план Кремля по "Крокусу": Подоляк назвал ошибки, которые допустили власти России

После теракта в "Крокус Сити Холле", ответственность за который взяла ИГИЛ, Кремль продолжает продвигать нарратив о якобы причастности к нему Украины. В то же время Россия хочет показать себя "жертвой агрессии", хотя при этом не прекращает ежедневно наносить удары по Украине.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк сказал 24 Каналу, что Владимир Путин и его окружение помешаны на антиукраинстве. Именно это разрушает планы главы Кремля и его окружения.

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Является неадекватной страной

Россияне продвигают свою "сверхценную" идею, что якобы за терактом "стоят украинцы". Однако именно это полностью обесценило все намерения поддержать Россию и перевести ее из категории "агрессора" в категорию "жертвы".

Наконец все увидели неадекватность и несостоятельность Путина. Интеллектуально он очень слабый человек, если учесть то, какие аргументы он приводит, как говорит, какие слова использует и тому подобное,

– отметил советник главы ОПУ.

Настойчивость, с которой Путин, а также Патрушев, Бортников, Бастрыкин (соответственно секретарь СНБО, главы ФСБ и следственного комитета – 24 Канал) реализовывали свою несостоятельность в публичном пространстве, привела к тому, что сейчас демократические государства четко осознают, что Россия является неадекватной страной.

Убила свою репутацию

Какие ошибки допустило российское руководство:

неправильно трактует последствия теракта, и это приведет к увеличению террористических угроз . Не только на территории России, но и в других регионах;

. Не только на территории России, но и в других регионах; окончательно опровергло миф о том, что структура ФСБ что-то "контролирует" относительно превенции на внутреннем рынке. Спецслужбы могут работать только по одиноким пикетах "Нет, войне", но не могут работать агентурно, разведывательно в сетях, которые готовы совершать те или иные теракты;

относительно превенции на внутреннем рынке. Спецслужбы могут работать только по одиноким пикетах "Нет, войне", но не могут работать агентурно, разведывательно в сетях, которые готовы совершать те или иные теракты; обнулило миф об остаточной адекватности Путина или кого-то в его окружении. Все они – абсолютные украинофобы. Теперь стало понятно, что договоренности о том, чтобы уладить войну за столом переговоров, с Россией невозможны;

Теперь стало понятно, что договоренности о том, чтобы уладить войну за столом переговоров, с Россией невозможны; спровоцировало проблемы на внутреннем рынке в России, ведь теракт вызовет определенные вопросы, в частности, по работе силовиков, и это приведет к внутренним конфликтам среди них.

"Кого-то из силовиков попытаются снять, на кого-то переложить внутреннюю вину и тому подобное. Это все неплохо для нас. Россия окончательно убила свою репутацию, которая была остаточной для некоторых политических партий или политических лидеров европейских стран", – отметил Михаил Подоляк.

Последствия теракта в "Крокус Сити Холле"