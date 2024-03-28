Путін зіпсував план Кремля по "Крокусу": Подоляк назвав помилки, яких припустилась влада Росії

Після теракту в "Крокус Сіті Холі", відповідальність за який взяла ІДІЛ, Кремль продовжує просувати наратив про нібито причетність до нього України. Водночас Росія хоче показати себе "жертвою агресії", хоча не припиняє щодня завдавати ударів по Україні.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк сказав 24 Каналу, що Владімір Путін та його оточення схиблені на антиукраїнстві. Саме це руйнує плани очільника Кремля та його оточення.

До теми Джихад режиму Путіна: хто такі ІДІЛ-К, чому влаштували масову страту росіян і як діятимуть далі

Є неадекватною країною

Росіяни просувають свою "надцінну" ідею, що нібито за терактом "стоять українці". Проте саме це повність знецінило усі наміри підтримати Росію та перевести її з категорії "агресора" у категорію "жертви".

Нарешті всі побачили неадекватність та недолугість Путіна. Інтелектуально він дуже слабка людина, якщо зважити на те, які аргументи він наводить, як говорить, які слова використовує тощо,

– відзначив радник глави ОПУ.

Наполегливість, з якою Путін, а також Патрушев, Бортніков, Бастрикін (відповідно секретар РНБО, глави ФСБ та слідчого комітету – 24 Канал) реалізовували свою недолугість в публічному просторі, призвела до того, що нині демократичні держави чітко усвідомлюють, що Росія є неадекватною країною.

Вбила свою репутацію

Яких помилок припустилося російське керівництво:

неправильно трактує наслідки теракту, і це призведе до збільшення терористичних загроз . Не лише на території Росії, а й в інших регіонах;

. Не лише на території Росії, а й в інших регіонах; остаточно спростувало міф про те, що структура ФСБ щось "контролює" щодо превенції на внутрішньому ринку. Спецслужби можуть працювати лише по одиноких пікетах "Ні, війні", але не можуть працювати агентурно, розвідувально в мережах, які готові скоювати ті чи інші теракти;

щодо превенції на внутрішньому ринку. Спецслужби можуть працювати лише по одиноких пікетах "Ні, війні", але не можуть працювати агентурно, розвідувально в мережах, які готові скоювати ті чи інші теракти; обнулило міф про залишкову адекватність Путіна чи когось в його оточенні. Всі вони – абсолютні українофоби. Тепер стало зрозуміло, що домовленості про те, щоб залагодити війну за столом переговорів, з Росією неможливі;

Тепер стало зрозуміло, що домовленості про те, щоб залагодити війну за столом переговорів, з Росією неможливі; спровокувало проблеми на внутрішньому ринку в Росії, адже теракт викличе певні питання, зокрема, щодо роботи силовиків, і це призведе до внутрішніх конфліктів серед них.

"Когось з силовиків спробують зняти, на когось перекласти внутрішню провину тощо. Це все непогано для нас. Росія остаточно вбила свою репутацію, яка була залишковою для деяких політичних партій чи політичних лідерів європейських країн", – наголосив Михайло Подоляк.

Наслідки теракту в "Крокус Сіті Холі"