Ужасное начало года для США и Черногории: все о новогодних терактах, которые всколыхнули мир

Начало нового 2025 года стало для мира чрезвычайно неспокойным и трагическим. Десятки людей стали жертвами терактов и стрельбы в США и Черногории.

24 Канал собрал все, что известно об ужасных событиях в мире в разгар новогодних празднований. Несколько из них произошли в США, еще одна – в Черногории.

Смотрите также Смерти из-за фейерверков и 984 сожженные машины: как прошла новогодняя ночь во Франции и Германии

Во время празднования Нового года авто въехало в толпу в Новом Орлеане

В Новом Орлеане, что в США, на перекрестке Канал-стрит и Бурбон-стрит мужчина влетел в людей на пикапе, которые собрались на популярном месте для встречи Нового года – оно известно ночной жизнью и стриптиз-клубами, а потому людей там было много.

Известно, что теракт произошел незадолго после наступления 2025 года – в 3:15. После этого водитель вступил в перестрелку с правоохранителями, в результате которой и погиб.

Всего в результате инцидента, который квалифицировали как "террористический акт", погибли по меньшей мере 15 человек, еще 30 – получили ранения, среди которых есть двое полицейских.

Мужчина, которого подозревают в новоорлеанском теракте, имел с собой флаг ИГИЛ. Его личность предварительно установили – им оказался гражданин США из Техаса 42-летний Шамсуд-Дин Джаббар.

"Он был за рулем автомобиля Ford, которая, кажется, была арендованной... Оружие и потенциальное самодельное взрывное устройство были расположены в автомобиле субъекта. Другие потенциальные самодельные взрывные устройства также были расположены во Французском квартале", – говорится в заявлении ФБР, как считает, что мужчина действовал не сам.

Как известно, мужчина 10 лет служил в армии США, а потому хорошо владел оружием.

Президент США Джо Байден рассказал, что за несколько часов до нападения Джаббар "разместил в социальных сетях видео, свидетельствующие о том, что он был вдохновлен ИГИЛ, и выражал желание убивать".

К слову, Дональд Трамп также прокомментировал теракт в Новом Орлеане и назвал его "чистым злом", а еще заявил, что этот случай подтвердил его риторику относительно опасности мигрантов.

Вероятный снимок Шамсуд-Дина Джаббара, которого подозревают в совершении теракта в Новом Орлеане / Фото из соцсетей

Автомобиль Tesla Cybertruck взорвался возле отеля Трампа

В Лас-Вегасе 1 января возле отеля Trump International вспыхнула машина Tesla Cybertruck. Здание пришлось эвакуировать.

Информация об этом появилась в СМИ после 09:30 по местному времени (19:30 – по киевскому).

Автомобиль прибыл в Лас-Вегас в 7:30 утра, через час припарковался возле отеля и взорвался через 15-20 секунд после остановки.

Известно, что погиб водитель автомобиля, а также 7 человек получили ранения.

Полиция установила личность, которая арендовала транспортное средство через приложение Turo в штате Колорадо. Но имя пока не разглашают. Однако в американских СМИ поговаривают, что им мог оказаться 37-летний Мэттью Ливельсбергер, который тоже имел опыт службы в армии США.

Взрыв Tesla Cybertruck: смотрите видео

От машины остался только каркас, она полностью сгорела. Внутри нашли пиротехнические минометы и канистры с бензином. Илон Маск, к слову, перед этим писал, что они и стали причиной взрыва.

"На момент взрыва вся телеметрия автомобиля была положительной", – добавил бизнесмен, который считает этот взрыв терактом.

Байден заявил, что спецслужбы расследуют возможную связь между терактом в Новом Орлеане и взрывом электромобиля в Лас-Вегасе.

В Нью-Йорке произошла массовая стрельба возле ночного клуба

В среду вечером, 1 января, в 23:20 по местному времени вблизи ночного клуба Amazura в Нью-Йорке произошла массовая перестрелка.

Ранены по меньшей мере 10 человек. Они находятся в стабильном состоянии в больнице, а их жизни ничего не угрожает.

Известно, что в клубе проходила закрытая вечеринка в память о члене местной банды, которого убили в октябре прошлого года.

2 или 3 подозреваемых подошли ко входу, где как раз находилось примерно 80 человек, и открыли хаотичный огонь. Мужчины виновные в нападении до сих пор находятся на свободе.

В Нью-Йорке произошла стрельба возле ночного клуба: смотрите видео

Как отмечается в американских СМИ, Amazura может вмещать 4000 человек. Там регулярно выступают диджеи и проходят живые выступления. Но в заведении уже неоднократно возникали подобные случаи.

Так, в апреле 2024 года там также была стрельба, во время которой травмы получили двое мужчин.

Десятки людей погибли во время стрельбы в Черногории

В городе Цетине 1 января в Цетине 45-летний мужчина начал перестрелку в баре "Велестово", а затем скрылся. Вероятно, перед этим в заведении была драка.

Нападавший решил взять дома пистолет и вернуться обратно. После чего и раздались выстрелы.

Внутри он убил и ранил нескольких человек, а за пределами бара (всего в 5 разных местах) – детей и жену владельца, а еще своих родных. Говорят, что все погибшие были его знакомыми. Известно, что среди них было три женщины и двое братьев в возрасте 10 и 13 лет. Всего погибло по меньшей мере 12 человек.

Также ранены четыре человека – трое мужчин и женщина. Их состояние критическое.

В СМИ называют имя предполагаемого стрелка – Ако Мартынович. Он якобы был известен "непостоянным поведением" и ранее был задержан за незаконное хранение оружия.

На этот раз его попытались задержать дома, но он покончил с собой – выстрелил себе в голову.

В полиции говорят, что установить местонахождение подозреваемого помогла его семья. Мотивы его поступка пока остаются неизвестными.

После трагедии в стране объявили трехдневный траур. А премьер-министр Милойко Спаич заявил, что правительство ужесточит правила владения оружием до полного его запрета.

К слову, в Цетине уже не впервые происходит смертельная стрельба. В августе 2022 года мужчина также застрелил 10 человек, а затем был ликвидирован прохожим.

Сама Черногория с населением примерно 620 000 человек, известна своей культурой ношения оружия. Многие граждане регулярно берут его с собой, выходя из дома.