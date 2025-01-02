Жахливий початок року для США та Чорногорії: усе про новорічні теракти, які сколихнули світ

Початок нового 2025 року став для світу надзвичайно неспокійним та трагічним. Десятки людей стали жертвами терактів та стрілянин у США та Чорногорії.

24 Канал зібрав усе, що відомо про жахливі події у світі у розпал новорічних святкувань. Декілька із них сталися у США, ще одна – у Чорногорії.

Дивіться також Смерті через феєрверки й 984 спалені автівки: як минула новорічна ніч у Франції та Німеччині

Під час святкування Нового року авто в'їхало у натовп в Новому Орлеані

У Новому Орлеані, що у США, на перехресті Канал-стріт та Бурбон-стріт чоловік влетів у людей на пікапі, які зібралися на популярному місці для зустрічі Нового року – воно відоме нічним життям та стриптиз-клубами, а тому людей там було багато.

Відомо, що теракт стався незадовго після настання 2025 року – о 3:15. Після цього водій вступив у перестрілку з правоохоронцями, унаслідок якої й загинув.

Загалом унаслідок інциденту, який кваліфікували як "терористичний акт", загинуло щонайменше 15 осіб, ще 30 – отримали поранення, серед яких є двоє поліцейських.

Чоловік, якого підозрюють у новоорлеанському теракті, мав з собою прапор ІДІЛ. Його особу попередньо встановили – ним виявився громадянин США з Техасу 42-річний Шамсуд-Дін Джаббар.

"Він був за кермом автівки Ford, яка, здається, була орендованою… Зброя та потенційний саморобний вибуховий пристрій були розташовані в автомобілі суб'єкта. Інші потенційні саморобні вибухові пристрої також були розташовані у Французькому кварталі", – мовиться у заяві ФБР, як вважає, що чоловік діяв не сам.

Як відомо, чоловік 10 років служив в армії США, а тому добре володів зброєю.

Президент США Джо Байден розповів, що за кілька годин до нападу Джаббар "розмістив у соціальних мережах відео, які свідчать про те, що він був натхненний ІДІЛ, і висловлював бажання вбивати".

До слова, Дональд Трамп також прокоментував теракт в Новому Орлеані і назвав його "чистим злом", а ще заявив, що цей випадок підтвердив його риторику щодо небезпечності мігрантів.

Ймовірний знімок Шамсуд-Діна Джаббара, якого підозрюють у вчиненні теракту в Новому Орлеані / Фото з соцмереж

Автівка Tesla Cybertruck вибухнула біля готелю Трампа

У Лас-Вегасі 1 січня біля готелю Trump International спалахнула автівка Tesla Cybertruck. Будівлю довелося евакуювати.

Інформація про це з'явилася у ЗМІ після 09:30 за місцевим часом (19:30 – за київським).

Автомобіль прибув до Лас-Вегаса о 7:30 ранку, через годину припаркувався біля готелю та вибухнув через 15-20 секунд після зупинки.

Відомо, що загинув водій автомобіля, а також 7 людей отримали поранення.

Поліція встановила особу, яка орендувала транспортний засіб через додаток Turo у штаті Колорадо. Але ім’я поки не розголошують. Однак в американських ЗМІ подейкують, що ним міг виявитися 37-річний Меттью Лівельсбергер, який теж мав досвід служби в армії США.

Вибух Tesla Cybertruck: дивіться відео

Від автівки залишився лише каркас, вона повністю згоріла. Усередині знайшли піротехнічні міномети та каністри з бензином. Ілон Маск, до слова, перед цим писав, що вони й стали причиною вибуху.

"На момент вибуху вся телеметрія автомобіля була позитивною", – додав бізнесмен, який вважає цей вибух терактом.

Байден заявив, що спецслужби розслідують можливий зв'язок між терактом у Новому Орлеані та вибухом електромобіля у Лас-Вегасі.

У Нью-Йорку сталася масова стрілянина біля нічного клубу

У середу ввечері, 1 січня, о 23:20 за місцевим часом поблизу нічного клубу Amazura у Нью-Йорку сталася масова перестрілка.

Поранено щонайменше 10 осіб. Вони перебувають у стабільному стані у лікарні, а їхньому життю нічого не загрожує.

Відомо, що у клубі проходила закрита вечірка у пам'ять про члена місцевої банди, якого вбили в жовтні минулого року.

2 чи 3 підозрюваних підійшли до входу, де якраз перебувало приблизно 80 осіб, та відкрили хаотичний вогонь. Чоловіки, винні у нападі, досі перебувають на свободі.

У Нью-Йорку сталася стрілянина біля нічного клубу: дивіться відео

Як зазначається в американських ЗМІ, Amazura може вміщувати 4000 осіб. Там регулярно виступають діджеї та проходять живі виступи. Але у закладі уже неодноразово виникали подібні випадки.

Так, у квітні 2024 року там також була стрілянина, під час якої травми отримали двоє чоловіків.

Десятки людей загинули під час стрілянини у Чорногорії

У місті Цетинє 1 січня в Цетинє 45-річний чоловік розпочав перестрілку в барі "Велестово", а потім утік. Ймовірно, перед цим у закладі була бійка.

Нападник вирішив взяти вдома пістолет та повернутися назад. Після чого й пролунали постріли.

Усередині він убив і поранив кількох людей, а за межами бару (загалом у 5 різних місцях) – дітей та дружину власника, а ще своїх рідних. Кажуть, що усі загиблі були його знайомими. Відомо, що серед них було три жінки та двоє братів віком 10 і 13 років. Загалом загинуло щонайменше 12 осіб.

Також поранено чотири людини – троє чоловіків і жінка. Їх стан критичний.

У ЗМІ називають ім'я ймовірного стрільця – Ако Мартинович. Він нібито був відомий "непостійною поведінкою" та раніше був затриманий за незаконне зберігання зброї.

Цього разу його спробували затримати удома, але він наклав на себе руки – вистрілив собі у голову.

У поліції кажуть, що встановити місцеперебування підозрюваного допомогла його родина. Мотиви його вчинку поки залишаються невідомими.

Після трагедії у країні оголосили триденну жалобу. А прем’єр-міністр Мілойко Спаїч заявив, що уряд посилить правила володіння зброєю до повної її заборони.

До слова, у Цетинє уже не вперше стається смертельна стрілянина. У серпні 2022 року чоловік також застрелив 10 осіб, а потім був ліквідований перехожим.

Сама Чорногорія із населенням приблизно 620 000 осіб, відома своєю культурою носіння зброї. Багато громадян регулярно беруть її із собою, виходячи з дому.