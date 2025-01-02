В полиции Германии сообщили о гибели по меньшей мере пяти человек из-за неосторожного использования пиротехники. Об этом пишет немецкий международный вещатель Deutsche Welle, передает 24 Канал.

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Как прошла новогодняя ночь в Германии

В Германии новогодние празднования традиционно сопровождаются активным использованием пиротехники, что регулярно становится предметом дискуссий о запрете самых мощных изделий.

Вблизи города Гезеке, в земле Северный Рейн-Вестфалия, 24-летний мужчина погиб, взорвав петарду в поле. Расследование продолжается, но из-за мощности взрыва существует предположение, что это могло быть самодельное устройство.

В земле Саксония зафиксировано двух жертв. В городке Ошац 45-летний мужчина скончался в больнице от тяжелого ранения головы, которое получил при взрыве пиротехники. По данным полиции, речь идет о мощном фейерверке категории F4, покупка и использование которого требует специального разрешения или прохождения обучения.

Вблизи Дебельна из-за серьезных травм головы 50-летний мужчина погиб на месте происшествия. Он пытался использовать самодельную пиротехнику.

В Гамбурге во время поджога пиротехники погиб 20-летний юноша, а в городе Креммен в Бранденбурге – 21-летний мужчина.

Кроме того, в землях Бранденбурга три человека получили тяжелые ожоги в результате несчастных случаев с фейерверками и были госпитализированы.

В Берлине во время праздничной ночи полиция задержала около 390 человек, многие из них из-за опасного использования пиротехники. В столкновениях с нарушителями пострадали 13 правоохранителей, один из которых получил серьезные ожоги от запущенного в него фейерверка.

Несмотря на аресты и инциденты, городская полиция оценила праздничную ночь как "успешную".

Трагические последствия празднования во Франции

Во Франции в новогоднюю ночь было подожжено 984 автомобиля, арестовано 420 человек, из них 310 взяты под стражу. Чаще всего от нападений страдает собственность французов, которые не имеют средств для защиты своих автомобилей на частных стоянках.

Министр внутренних дел Франции Бруно Ретайо сообщил, что значительная часть инцидентов в праздничную ночь была связана с использованием фейерверков.

В городе Лион двухлетняя девочка получила ранение лица из-за фейерверка, который попал в ее коляску. В Лормоне пожар, вызванный пиротехникой, уничтожил квартиру.

Среди 420 задержанных были и те, кто участвовал в нападениях на силы внутренней безопасности с помощью фейерверков. Бруно Ретайо выразил обеспокоенность из-за того, что подобные инциденты ежегодно многочисленны.

К слову, вечером 31 декабря в Украине, несмотря на запрет, запускали фейерверки в нескольких областных центрах. В соцсетях распространяли соответствующие кадры из Киева, Львова и Одессы.