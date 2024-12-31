Видео с фейерверками публикуют местные телеграм-каналы. Об этом сообщает 24 Канал.

Смотрите также Пожелал "победы над неонацистами": Путина с Новым годом поздравил "ближайший друг" Ким Чен Ын

Где запускают фейерверки

Запуск фейерверков зафиксировали сегодня, 31 декабря в нескольких областных центрах Украины.

В Киеве салюты запускали на Красном хуторе.

В Киеве запускают фейерверки: смотрите видео

Также запрет пиротехники кое-кто проигнорировал в Одессе.

В Одессе запускают салюты несмотря на запрет: смотрите видео

Во Львове на Сыхове также кто-то решил забыть о войне. Фейерверки запускали прямо возле высоток.

В полиции сообщили, что уже проверяют информацию о запусках фейерверков во Львове. 31 декабря, около 21.00 поступило сообщение о том, что неизвестные лица запустили фейерверки в Сиховском жилом массиве Львова. Полиция немедленно выехала на место происшествия, лица, причастные к нарушению устанавливаются.

Фейерверки во Львове: смотрите видео

Почему на время войны фейерверки запрещены и какое за них наказание

Заметим, что во время действия военного положения в Украине запрещена продажа и использование пиротехники.

В законе Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно использования и оборота пиротехнических изделий" указано, что пиротехника в военное время может нанести вред психологическому здоровью граждан.

Звуки салютов подобны взрывам снарядов и ракет, что может вызвать у некоторых панику. Изменения в законодательстве связаны ещё и с выполнением соглашения об ассоциации с Европейским союзом по вопросам охраны окружающей среды. Пиротехнические средства вредят среде и животным.

За продажу пиротехнических изделий может грозить штраф от 17 до 34 тысяч гривен. Это также могут воспринять как хулиганство, что предусматривает в некоторых случаях арест на шесть месяцев или заключение на срок до 5 лет.

Если правонарушение совершила группа лиц, то грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет.

Обратите внимание! Пиротехника класса F1 не подпадает под запрет. Она имеет наименьший уровень шума. Это бенгальские огни, фонтаны, фейерверки-свечи и хлопушки.