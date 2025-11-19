В Тернополе под завалами до сих пор есть люди, спасатели продолжают поиски, – Зеленский

В среду, 19 ноября, Россия снова ударила по жилым домам украинцев. После атаки этой ночью масштабные последствия ликвидируют в Тернополе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Владимира Зеленского.

Смотрите также Удар по Тернополю: Россия убила 25 человек, в том числе 3 детей, еще 92 – ранила

Как Зеленский отреагировал на обстрел Тернополя?

В Тернополе продолжается ликвидация последствий российской атаки 19 ноября. По данным президента Зеленского, погибли по меньшей мере 25 человек, среди них трое детей. Еще 93 пострадали и получают медицинскую помощь.

Спасатели продолжают искать людей, которые остаются под завалами.

Опять россияне убили невинных мирных людей, которые просто спали у себя дома. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких,

– написал лидер Украины.

Разрушения в результате террора / Фото из телеграмма Владимира Зеленского

Зеленский подчеркнул, что Россию не остановить без международного давления. Также он поблагодарил партнеров, которые поддерживают Украину и работают над восстановлением справедливого мира.

Атака на Тернополь: какие последствия?