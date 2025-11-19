У Тернополі під завалами досі є люди, рятувальники продовжують пошуки, – Зеленський

У середу, 19 листопада, Росія знову вдарила по житлових будинках українців. Після атаки цієї ночі масштабні наслідки ліквідують у Тернополі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на президента Володимира Зеленського.

Дивіться також Удар по Тернополю: Росія вбила 25 людей, зокрема 3 дітей, ще 92 – поранила

Як Зеленський відреагував на обстріл Тернополя?

У Тернополі триває ліквідація наслідків російської атаки 19 листопада. За даними президента Зеленського, загинули щонайменше 25 людей, серед них троє дітей. Ще 93 постраждали та отримують медичну допомогу.

Рятувальники продовжують шукати людей, які залишаються під завалами.

Знову росіяни вбили невинних мирних людей, які просто спали в себе вдома. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких,

– написав лідер України.

Руйнування внаслідок терору / Фото з телеграму Володимира Зеленського

Зеленський підкреслив, що Росію не зупинити без міжнародного тиску. Також він подякував партнерам, які підтримують Україну та працюють над відновленням справедливого миру.

Атака на Тернопіль: які наслідки?