В Тернополе из-под завалов достали живого мужчину

Утром среды, 19 ноября, российские военные атаковали Тернополь, повредив жилые многоэтажки. Недавно из-под завалов дома достали еще одного пострадавшего.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Сергея Надала. Он показал кадры спасения мужчины.

Что известно о людях под завалами?

Российские ракеты попали в жилые девятиэтажки, вызвав значительные разрушения и пожары. Под завалами до сих пор остаются люди.

Около 17:00 городской голова Тернополя подтвердил спасение одного из пострадавших.

Мужчину достали из-под завалов: смотрите видео

К слову, ранее министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал о 20-летнем парне, которого зажало в бетонном "саркофаге". С пострадавшим поддерживали связь, пытаясь деблокировать.

На его спасение у руин ждала мама.

Мама ждет спасения сына: смотрите видео

Что известно об ударе по Тернополю?