У Тернополі з-під завалів дістали живого чоловіка
- У Тернополі з-під завалів будинку після російського ракетного обстрілу 19 листопада дістали живого чоловіка.
- 20-річного хлопця затиснуло в бетонному "саркофазі".
Уранці середи, 19 листопада, російські військові атакували Тернопіль, пошкодивши житлові багатоповерхівки. Нещодавно з-під завалів будинку дістали ще одного постраждалого.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на мера Сергія Надала. Він показав кадри порятунку чоловіка.
Що відомо про людей під завалами?
Російські ракети поцілили в житлові дев'ятиповерхівки, спричинивши значні руйнування та пожежі. Під завалами досі залишаються люди.
Близько 17:00 міський голова Тернополя підтвердив порятунок одного з постраждалих.
Чоловіка дістали з-під завалів:
До слова, раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів про 20-річного хлопця, якого затиснуло в бетонному "саркофазі". З постраждалим тримали зв'язок, намагаючись деблокувати.
На його порятунок біля руїн чекала мама.
Мама чекає на порятунок сина:
Що відомо про удар по Тернополю?
Щонайменше 25 людей у Тернополі загинуло, ще 73 – постраждали. Серед жертв є 3 дитини, серед постраждалих – 16.
За даними Повітряних сил ЗСУ, у багатоквартирні житлові будинки поцілили крилаті ракети Х-101. Уламки однієї з них ідентифіковано, зброю виготовили в четвертому кварталі 2025 року.