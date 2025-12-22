"Украина готова к уступкам": как российская пропаганда манипулирует статьей BILD

Российские пропагандисты распространяют утверждение, что Украина якобы готова отдать часть территорий на неопределенный срок. Для "подтверждения" россияне использовали статью немецкого издания BILD.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Детектор медиа" и Центр стратегических коммуникаций.

Читайте также В США серьезный раскол из-за мирных переговоров: эксклюзивное интервью экс-чиновника Госдепа

О чем на самом деле шла речь в новости?

На самом деле статья BILD называется "Эта красная линия для Зеленского не подлежит обсуждению". В тексте журналисты подчеркивают, что Украина не согласится на сдачу территорий – это и есть та самая "красная линия".

В то же время, по данным BILD, Киев готов пойти на компромиссы ради прекращения огня, в частности заморозить боевые действия по линии фронта.

Замораживание фронта? Возможно. Но никакого официального отказа от Крыма, Донетчины, Луганщины, Херсонщины или Запорожья – никогда,

– добавили в "Детектор медиа".

По словам авторов BILD, основой для переговоров о прекращении огня должен стать 28-пунктный план США по урегулированию войны. Он, среди прочего, содержит требования к Украине отказаться от вступления в НАТО и провести новые выборы в течение 100 дней.

Как может решиться территориальный вопрос?