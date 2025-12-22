"Украина готова к уступкам": как российская пропаганда манипулирует статьей BILD
- Российские пропагандисты перекрутили статью BILD, утверждая, что Украина готова отдать территории, однако на самом деле Украина не согласится на сдачу территорий.
- Журналисты BILD отмечают, что Киев готов пойти на компромисс для прекращения огня, но без официального отказа от оккупированных территорий.
Российские пропагандисты распространяют утверждение, что Украина якобы готова отдать часть территорий на неопределенный срок. Для "подтверждения" россияне использовали статью немецкого издания BILD.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Детектор медиа" и Центр стратегических коммуникаций.
О чем на самом деле шла речь в новости?
На самом деле статья BILD называется "Эта красная линия для Зеленского не подлежит обсуждению". В тексте журналисты подчеркивают, что Украина не согласится на сдачу территорий – это и есть та самая "красная линия".
В то же время, по данным BILD, Киев готов пойти на компромиссы ради прекращения огня, в частности заморозить боевые действия по линии фронта.
Замораживание фронта? Возможно. Но никакого официального отказа от Крыма, Донетчины, Луганщины, Херсонщины или Запорожья – никогда,
– добавили в "Детектор медиа".
По словам авторов BILD, основой для переговоров о прекращении огня должен стать 28-пунктный план США по урегулированию войны. Он, среди прочего, содержит требования к Украине отказаться от вступления в НАТО и провести новые выборы в течение 100 дней.
Как может решиться территориальный вопрос?
Вашингтон предлагает создать "свободную экономическую зону" на контролируемой Украиной части Донбасса без присутствия украинских и российских войск. Украина же относится к этой идее скептически.
Зато Владимир Зеленский объяснил, что любые территориальные уступки, согласно Конституции Украины, должны быть вынесены на решение граждан. Социологические опросы свидетельствуют: большинство украинцев не поддерживает отказ от территорий ради мира.
22 декабря президент также заявил, что Украина вместе с Европой и США подготовила базовый блок документов, необходимых для завершения войны с Россией. Речь идет о 20 пунктах мирного плана, а также рамочный документ о гарантиях безопасности между Украиной, Европой и США.