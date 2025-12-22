Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Детектор медиа" и Центр стратегических коммуникаций.
О чем на самом деле шла речь в новости?
На самом деле статья BILD называется "Эта красная линия для Зеленского не подлежит обсуждению". В тексте журналисты подчеркивают, что Украина не согласится на сдачу территорий – это и есть та самая "красная линия".
В то же время, по данным BILD, Киев готов пойти на компромиссы ради прекращения огня, в частности заморозить боевые действия по линии фронта.
Замораживание фронта? Возможно. Но никакого официального отказа от Крыма, Донетчины, Луганщины, Херсонщины или Запорожья – никогда,
– добавили в "Детектор медиа".
По словам авторов BILD, основой для переговоров о прекращении огня должен стать 28-пунктный план США по урегулированию войны. Он, среди прочего, содержит требования к Украине отказаться от вступления в НАТО и провести новые выборы в течение 100 дней.
Как может решиться территориальный вопрос?
Вашингтон предлагает создать "свободную экономическую зону" на контролируемой Украиной части Донбасса без присутствия украинских и российских войск. Украина же относится к этой идее скептически.
Зато Владимир Зеленский объяснил, что любые территориальные уступки, согласно Конституции Украины, должны быть вынесены на решение граждан. Социологические опросы свидетельствуют: большинство украинцев не поддерживает отказ от территорий ради мира.
22 декабря президент также заявил, что Украина вместе с Европой и США подготовила базовый блок документов, необходимых для завершения войны с Россией. Речь идет о 20 пунктах мирного плана, а также рамочный документ о гарантиях безопасности между Украиной, Европой и США.