Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Детектор медиа" и Центр стратегических коммуникаций.

О чем на самом деле шла речь в новости?

На самом деле статья BILD называется "Эта красная линия для Зеленского не подлежит обсуждению". В тексте журналисты подчеркивают, что Украина не согласится на сдачу территорий – это и есть та самая "красная линия".

В то же время, по данным BILD, Киев готов пойти на компромиссы ради прекращения огня, в частности заморозить боевые действия по линии фронта.

Замораживание фронта? Возможно. Но никакого официального отказа от Крыма, Донетчины, Луганщины, Херсонщины или Запорожья – никогда,

– добавили в "Детектор медиа".

По словам авторов BILD, основой для переговоров о прекращении огня должен стать 28-пунктный план США по урегулированию войны. Он, среди прочего, содержит требования к Украине отказаться от вступления в НАТО и провести новые выборы в течение 100 дней.

Как может решиться территориальный вопрос?