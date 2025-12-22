Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Детектор медіа" та Центр стратегічних комунікацій.

Про що насправді йшлося в новині?

Насправді ж стаття BILD має назву "Ця червона лінія для Зеленського не підлягає обговоренню". У тексті журналісти підкреслюють, що Україна не погодиться на здачу територій – це і є та сама "червона лінія".

Водночас, за даними BILD, Київ готовий піти на компроміси заради припинення вогню, зокрема заморозити бойові дії по лінії фронту.

Заморожування фронту? Можливо. Але жодної офіційної відмови від Криму, Донеччини, Луганщини, Херсонщини чи Запоріжжя – ніколи,

– додали в "Детектор медіа".

За словами авторів BILD, основою для переговорів про припинення вогню має стати 28-пунктний план США щодо врегулювання війни. Він, серед іншого, містить вимоги до України відмовитися від вступу до НАТО та провести нові вибори протягом 100 днів.

Як може вирішитися територіальне питання?