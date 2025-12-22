Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Детектор медіа" та Центр стратегічних комунікацій.
Про що насправді йшлося в новині?
Насправді ж стаття BILD має назву "Ця червона лінія для Зеленського не підлягає обговоренню". У тексті журналісти підкреслюють, що Україна не погодиться на здачу територій – це і є та сама "червона лінія".
Водночас, за даними BILD, Київ готовий піти на компроміси заради припинення вогню, зокрема заморозити бойові дії по лінії фронту.
Заморожування фронту? Можливо. Але жодної офіційної відмови від Криму, Донеччини, Луганщини, Херсонщини чи Запоріжжя – ніколи,
– додали в "Детектор медіа".
За словами авторів BILD, основою для переговорів про припинення вогню має стати 28-пунктний план США щодо врегулювання війни. Він, серед іншого, містить вимоги до України відмовитися від вступу до НАТО та провести нові вибори протягом 100 днів.
Як може вирішитися територіальне питання?
Вашингтон пропонує створити "вільну економічну зону" на контрольованій Україною частині Донбасу без присутності українських і російських військ. Україна ж ставиться до цієї ідеї скептично.
Натомість Володимир Зеленський пояснив, що будь-які територіальні поступки, згідно з Конституцією України, мають бути винесені на рішення громадян. Соціологічні опитування свідчать: більшість українців не підтримує відмову від територій заради миру.
22 грудня президент також заявив, що Україна разом із Європою та США підготувала базовий блок документів, необхідних для завершення війни з Росією. Йдеться про 20 пунктів мирного плану, а також рамковий документ про гарантії безпеки між Україною, Європою та США.