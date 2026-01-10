США передадут России замечания Украины по территориям: когда ожидать ответ
- Украина передала США замечания по территориальным предложениям.
- США должны донести эти замечания до России в рамках переговорного процесса.
Зеленский заявил, что Украина уже передала США свои замечания по территориальным предложениям. Американская сторона должна донести их до России в рамках переговорного процесса.
Об этом сообщил глава государства изданию Bloomberg в пятницу, 9 января, пишет 24 Канал.
Украина направила предложения по территориям: что известно?
По словам Зеленского, украинские предложения по территориям детально проработаны и переданы команде США. Она, свою очередь, должна ознакомить с ними российскую сторону. Ожидается, что наработанные ответы Кремля впоследствии могут передать в Киев.
Несмотря на значительный прогресс в переговорах Украины с союзниками по гарантиям безопасности за последние несколько недель, вопрос территорий и в дальнейшем остается самой сложной темой дискуссий о возможном прекращении войны в Украине.
Когда ожидать ответ России относительно мирного плана?
Зеленский сообщил, что мирное соглашение США почти доработано, осталось получить ответ России.
Президент Украины надеется получить ответ Путина еще до того, как обсудит вопрос гарантий безопасности и плана восстановления с Дональдом Трампом.
Зеленский может встретиться с президентом Дональдом Трампом уже на следующей неделе на следующей неделе в Соединенных Штатах.