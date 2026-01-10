США передадуть Росії зауваження України щодо територій: коли очікувати відповідь
- Україна передала США зауваження щодо територіальних пропозицій.
- США мають донести ці зауваження до Росії в межах переговорного процесу.
Зеленський заявив, що Україна вже передала США свої зауваження щодо територіальних пропозицій. Американська сторона має донести їх до Росії в межах переговорного процесу.
Про це повідомив глава держави виданню Bloomberg у п'ятницю, 9 січня, пише 24 Канал.
Україна надіслала пропозиції щодо територій: що відомо?
За словами Зеленського, українські пропозиції щодо територій детально опрацьовані та передані команді США. Вона, своєю чергою, має ознайомити з ними російську сторону. Очікується, що напрацьовані відповіді Кремля згодом можуть передати до Києва.
Попри значний прогрес у перемовинах України з союзниками щодо гарантій безпеки за останні кілька тижнів, питання територій й надалі залишається найскладнішою темою дискусій про можливе припинення війни в Україні.
Коли очікувати відповідь Росії щодо мирного плану?
Зеленський повідомив, що мирна угода США майже допрацьована, залишилось отримати відповідь Росії.
Президент України сподівається отримати відповідь Путіна ще до того, як обговорить питання гарантій безпеки та плану відновлення із Дональдом Трампом.
Зеленський може зустрітися з президентом Дональдом Трампом вже наступного тижня у Сполучених Штатах.