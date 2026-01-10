США передадуть Росії зауваження України щодо територій: коли очікувати відповідь

Зеленський заявив, що Україна вже передала США свої зауваження щодо територіальних пропозицій. Американська сторона має донести їх до Росії в межах переговорного процесу.

Про це повідомив глава держави виданню Bloomberg у п'ятницю, 9 січня, пише 24 Канал.

Україна надіслала пропозиції щодо територій: що відомо?

За словами Зеленського, українські пропозиції щодо територій детально опрацьовані та передані команді США. Вона, своєю чергою, має ознайомити з ними російську сторону. Очікується, що напрацьовані відповіді Кремля згодом можуть передати до Києва.

Попри значний прогрес у перемовинах України з союзниками щодо гарантій безпеки за останні кілька тижнів, питання територій й надалі залишається найскладнішою темою дискусій про можливе припинення війни в Україні.

Коли очікувати відповідь Росії щодо мирного плану?