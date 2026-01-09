Не обов'язково, що Зеленський і Трамп зустрінуться саму у США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.
Коли можуть зустрітися Трамп і Зеленський?
За даними видання, українські посадовці не виключають візиту Зеленського до Сполучених Штатів найближчим часом. Метою поїздки може стати особиста зустріч із Дональдом Трампом та завершення домовленостей щодо безпекових гарантій.
Водночас Axios зазначає й альтернативний сценарій – зустріч лідерів на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, який запланований на січень.
США не підписали декларацію з "коаліцією охочих" про гарантії безпеки для України
США не підписали спільну декларацію щодо гарантій безпеки для України на зустрічі в Парижі. Її формально підписала лише "коаліція охочих".
З декларації були вилучені положення щодо участі США у багатонаціональних силах в Україні, включаючи підтримку у разі нападу.
В Парижі підписали Декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил для підтримки оборони й відбудови України.
Документ попередньо передбачав практичну узгодженість дій між 35 країнами "коаліції охочих", Україною та США, закладаючи основу для тривалого миру.