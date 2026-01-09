Не обов'язково, що Зеленський і Трамп зустрінуться саму у США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

Коли можуть зустрітися Трамп і Зеленський?

За даними видання, українські посадовці не виключають візиту Зеленського до Сполучених Штатів найближчим часом. Метою поїздки може стати особиста зустріч із Дональдом Трампом та завершення домовленостей щодо безпекових гарантій.

Водночас Axios зазначає й альтернативний сценарій – зустріч лідерів на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, який запланований на січень.

