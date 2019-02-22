Тезисы "мусорной" революции в Украине

Драйверами экономического развития в современном мире являются не только инвестиции и энергоресурсы. Это также способность к глобальной утилизации отходов. Существует прямая зависимость между уровнем развития страны и глубиной переработки там ТБО. Чем богаче экономика, тем осмысленней утилизация.

Объем мирового рынка обращения с отходами превышает 1,1 триллион долларов и растет на 7-10 процентов в год. В Японии доля переработки отходов с получением полезных продуктов близка к 100 процентам. Символом ее безотходной философии стал искусственный остров Одайба в Токийском заливе: с парками, заводами, аэропортом и жилым комплексом, созданный из прессованного мусора.

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В Швеции утилизируют 99% бытовых отходов. Пластмасса же, бумага, пищевые отходы идут на переработку или производство биогаза. В столице Норвегии городские власти организовали бесплатную раздачу разноцветных мусорных пакетов для пластика и пищевых отходов. В результате за короткое время доля переработки пищевых отходов в городе увеличилась на 40%.

А мусоросжигательный завод "Copen Hill" в центре Копенгагена, помимо профильной деятельности, является инновационным спортивным сооружением, с беговой дорожкой, самой высокой в Дании стеной для альпинистов и горнолыжным спуском.



Правильная сортировка мусора поможет спаси планету

Все это – индикаторы экологического мышления, которое является трендом развития современного общества. Наша задача – проявить их в Украине.

Наиболее поучительным для нас является польский пример. За три-четыре года там прошли путь, который еще предстоит освоить нам. Поляки уже зарабатывают деньги на мусоре, который раньше создавал им проблемы и требовал огромных затрат на складирование.

В процессе интеграции в ЕС Польша обязалась закрыть часть полигонов, а оставшиеся – модернизировала системами газоотвода и мониторинга. Сегодня из тысячи свалок там осталась половина, отвечающая европейским экологическим стандартам.

Начни з себя

Государство полностью делегировало органам самоуправления процессы управления отходами. Там сделали ставку на закрытый цикл использования мусора, когда перерабатывается все, кроме того, что использовать повторно невозможно. До 2020-го в Польше рассчитывают достигнуть уровня переработки 50% всего мусора в стране.

Чтобы стимулировать строительство перерабатывающих линий, наши польские соседи повысили цену складирования отходов, отбив у операторов желание вывозить несортированный мусор на полигоны. Но главным ключом к успеху стало широкое внедрение сортировки мусора в домашних хозяйствах. Он стал товаром, а это является важным европейским принципом в политике обращения с отходами.



В Украине с мусором дела обстоят плохо

В Украине ситуация с мусором сложнее. Кроме шести тысяч законных свалок, в стране насчитывается свыше 35 тысяч нелегальных. В год туда вывозят до 11 миллионов тонн отходов. Общая площадь свалок составляет почти 5 процентов территории страны. В Украине существует единственный мусоросжигательный завод – киевское предприятие "Энергия". В целом мы перерабатываем лишь около 3 процента бытового мусора. Остальное вывозим за пределы населенных пунктов и храним десятилетиями.

Сортировка мусора: как это работает в Украине

Показательно, что Национальная стратегия управления отходами, принятая КМУ, предполагает обеспечить в краткосрочной перспективе сбор сухих отходов до уровня 50 процентов. А с 2018 года уже действует Закон о раздельном сборе мусора, обязавший украинцев сортировать мусор.

Однако по ряду причин эти законы не работают.

Во-первых, украинское общество не приучено сортировать мусор.

Во-вторых, отсутствуют механизмы контроля за теми, кто принципиально не собирается отделять "сухие" отходы от "мокрых".

В-третьих, многие управляющие компании не спешат устанавливать в многоэтажных домах отдельные контейнеры для пластика, бумаги и металла.

Процесс двинется с места, когда экологическое мышление станет одинаково актуальным для власти, граждан, общественных институтов, бизнеса. В вопросе управлении отходами важна ответственность всех сторон.

Так, украинцы должны отвечать за домашнюю сортировку мусора и доставку его в точки сбора. Муниципалитеты обеспечивают сбор отходов и промышленную логистику на территории громады. Речь идет о продуктах жизнедеятельности горожан, предприятий, ресторанов, магазинов, офисов. Поиск инвестиций для создания необходимых мощностей переработки – также часть муниципальной ответственности.



Украинцы должны сами отвечать за домашнюю сортировку мусора

Задача общественных институтов – продвигать в громадах экологическое мышление. Простой пример удачного эко-проекта – публичная кампания, предлагающая альтернативу одноразовым стаканчикам в местных кофейнях. Подсчитано, что предоставление дисконта на формат "кофе в свою чашку" интересно каждому пятому покупателю. А это – минус 3 тысячи выброшенных в урны одноразовых стаканов с одной точки ежемесячно. Во Киеве, Львове, Черкассах такую инициативу поддержали десятки кофеен. Надеюсь, мой родной Краматорск также подключится к этой инициативе.

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Бизнес нужно вовлекать в процессы утилизации упаковки и товаров с истекшим сроком эксплуатации, в том числе шин, батареек, фармацевтической продукции. Ведь это стимул разрабатывать продукты, которые легче перерабатывать, содержащие меньше вредных веществ.

Важный элемент – внедрение механизмов государственно-частного партнерства. Для небольших громад актуально межмуниципальное сотрудничество. К примеру, в Латвии силами местного самоуправления создаются заводы, у которых – до 30 совладельцев.

Наладить европейскую систему управления отходами в Украине реально. Нам сложно ожидать значительной финансовой поддержки от ЕС, которую получили поляки. И вряд ли ни киевском заводе "Энергия" мы откроем лыжную трассу, как в Копенгагене. Но, синергия усилий, в конце концов, научит нас конвертировать завалы мусора в гигакалории, мегаватты, тонны металла, пластика и других восстановленных ресурсов.

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