Таких потерь не было давно, – военный обозреватель указал на провалы россиян на юге Украины

Силы обороны Украины усиленно уничтожают врага. В последнее время фиксируют колоссальное количество уничтоженной артиллерии российских оккупантов.

Военный обозреватель Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что в свое время враг продвигался в Запорожской области, потому что сконцентрировал там огромное количество артиллерии. Сейчас ее понемногу выбивают, а украинские подразделения осуществляют контратаки. Так, в течение 10 марта украинские военные уничтожили аж 61 вражескую артиллерийскую систему. А за день до того удалось уничтожить аж 73 единицы. Таких потерь давно не было.

Украина срывает российское наступление

По словам Тимочко, Украина работает над тем, чтобы сорвать российское наступление, которое запланировано на весну-лето этого года. Конечно, что оккупанты не откажутся от своих намерений. Но у них будут значительно худшие позиции, а некоторые намерения придется менять. В частности на определенных направлениях они будут вынуждены заблаговременно использовать резервы.

Обратите внимание! В американском Институте изучения войны сообщили, что контратаки ВСУ могут сорвать планы врага относительно весенне-летнего наступления.

Параллельно Силы обороны бьют по российскому ВПК. Стоит напомнить об успешном ударе по заводу "Кремний Эл" в Брянске, куда прилетели крылатые ракеты.

При этом это был не просто удар 1 – 2 дронами. Произошел именно массированный удар. Такие атаки влияют на боеспособность российской армии,

– отметил Тимочко.

