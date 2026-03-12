Таких втрат не було давно, – військовий оглядач вказав на провали росіян на півдні України
- Сили оборони України активно знищують російську артилерію. Вдається вибивати по кілька десятків одиниць за добу.
- Військовий оглядач Іван Тимочко розповів про успіхи українських військових.
Сили оборони України посилено знищують ворога. Останнім часом фіксують колосальну кількість знищеної артилерії російських окупантів.
Військовий оглядач Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що свого часу ворог просувався в Запорізькій області, бо сконцентрував там величезну кількість артилерії. Зараз її потроху вибивають, а українські підрозділи здійснюють контратаки. Так, упродовж 10 березня українські військові знищили аж 61 ворожу артилерійську систему. А за день до того вдалося знищити аж 73 одиниці. Таких втрат давно не було.
Дивіться також Росіяни здійснили ще кілька проривів кордону на Сумщині й готують весняний наступ: як змінилася лінія фронту за тиждень
Україна зриває російський наступ
За словами Тимочка, Україна працює над тим, аби зірвати російський наступ, який запланований на весну-літо цього року. Звісно, що окупанти не відмовляться від своїх намірів. Але у них будуть значно гірші позиції, а деякі наміри доведеться змінювати. Зокрема на певних напрямках вони будуть змушені завчасно використовувати резерви.
Зверніть увагу! В американському Інституті вивчення війни повідомили, що контратаки ЗСУ можуть зірвати плани ворога щодо весняно-літнього наступу.
Паралельно Сили оборони б'ють по російському ВПК. Варто нагадати про успішний удар по заводу "Кремній Ел" в Брянську, куди прилетіли крилаті ракети.
При цьому це був не просто удар 1 – 2 дронами. Відбувся саме масований удар. Такі атаки впливають на боєздатність російської армії,
– зазначив Тимочко.
Втрати Росії на війні
- Станом на 12 березня Росія втратила понад 1 мільйон 276 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 11766 танків, 24197 бойових броньованих машин, 38319 артилерійських систем тощо. Важливо, що упродовж минулої доби вдалося знищити ще 56 російських артсистем.
- Упродовж 11 та 12 березня українські військові вдарили по ворожому ЗРК С-300В на тимчасово окупованій Луганщині. Також на тимчасово окупованій території Криму вгатили по радіолокаційній станції до ЗРК С-300.
- А від початку року Україна вдарила по 3 великих заводах та 2 арсеналах та ключовому полігону Росії. Під час атак, зокрема, застосовували і українські крилаті ракети "Фламінго".