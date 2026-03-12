Військовий оглядач Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що свого часу ворог просувався в Запорізькій області, бо сконцентрував там величезну кількість артилерії. Зараз її потроху вибивають, а українські підрозділи здійснюють контратаки. Так, упродовж 10 березня українські військові знищили аж 61 ворожу артилерійську систему. А за день до того вдалося знищити аж 73 одиниці. Таких втрат давно не було.
Дивіться також Росіяни здійснили ще кілька проривів кордону на Сумщині й готують весняний наступ: як змінилася лінія фронту за тиждень
Україна зриває російський наступ
За словами Тимочка, Україна працює над тим, аби зірвати російський наступ, який запланований на весну-літо цього року. Звісно, що окупанти не відмовляться від своїх намірів. Але у них будуть значно гірші позиції, а деякі наміри доведеться змінювати. Зокрема на певних напрямках вони будуть змушені завчасно використовувати резерви.
Зверніть увагу! В американському Інституті вивчення війни повідомили, що контратаки ЗСУ можуть зірвати плани ворога щодо весняно-літнього наступу.
Паралельно Сили оборони б'ють по російському ВПК. Варто нагадати про успішний удар по заводу "Кремній Ел" в Брянську, куди прилетіли крилаті ракети.
При цьому це був не просто удар 1 – 2 дронами. Відбувся саме масований удар. Такі атаки впливають на боєздатність російської армії,
– зазначив Тимочко.
Втрати Росії на війні
- Станом на 12 березня Росія втратила понад 1 мільйон 276 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 11766 танків, 24197 бойових броньованих машин, 38319 артилерійських систем тощо. Важливо, що упродовж минулої доби вдалося знищити ще 56 російських артсистем.
- Упродовж 11 та 12 березня українські військові вдарили по ворожому ЗРК С-300В на тимчасово окупованій Луганщині. Також на тимчасово окупованій території Криму вгатили по радіолокаційній станції до ЗРК С-300.
- А від початку року Україна вдарила по 3 великих заводах та 2 арсеналах та ключовому полігону Росії. Під час атак, зокрема, застосовували і українські крилаті ракети "Фламінго".