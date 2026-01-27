В Вашингтоне призывают вооружить Украину "Томагавками": почему это может изменить ход войны
- Пентагон призывают поставить Украине крылатые ракеты "Томагавк" для расширения возможностей поражения целей на российской территории.
- Дан Райс отмечает, что даже небольшое количество "Томагавков" может существенно изменить ситуацию в переговорах.
Группа американских ветеранов и экспертов в Вашингтоне активизировала "тихое давление" на Пентагон с требованием поставить Украине ракеты "Томагавк". Они могут значительно расширить способность поражать цели глубоко на российской территории и заставить Кремль пойти на диалог.
Такой шаг в США воспринимают не только как военную поддержку, а и как новый рычаг давления на Москву в переговорах. Об этом пишет Kyiv Post.
Смотрите также Гаванский синдром: что за секретное оружие помогло США в Венесуэле и при чем здесь Украина
Пентагон обсуждает поставки "Томагавок" Украине: что известно?
В стенах Пентагона проходят закрытые обсуждения относительно возможной поставки Украине крылатых ракет "Томагавк" – боеприпасов США большой дальности, способных поражать цели глубоко на территории России.
Президент Американского университета в Киеве Дан Райс, который выступает сторонником такого решения, отмечает, что даже "небольшое, неуказанное количество" этих ракет могло бы нанести существенный удар по стратегическим объектам врага и создать серьезное давление на Кремль.
По мнению сторонников идеи, действие "Тамагавок" может превысить эффективность других систем, поскольку их дальность и точность значительно расширяют возможности украинской армии. И именно это, как новый рычаг влияния, может сделать то, чего дипломатия еще не достигла.
По словам Райса, прецедент очевиден. Когда Украина впервые запустила ракеты ATACMS в ноябре 2023 года и уничтожила два десятка российских ударных вертолетов Ка-52, Москва внезапно вывела свой вертолетный парк из Крыма и переписала свои боевые планы.
"Несколько "Томагавок" сделали бы то же самое", – сказал Райс. "Дальность настолько велика, что Россия просто не может защитить все свои критически важные объекты".
Почему Трамп отказывался ранее передавать Украине "Томагавки"?
В слитом в СМИ разговоре Виткоффа и Ушакова первый советует, чтобы Владимир Путин позвонил Дональду Трампу перед визитом Владимира Зеленского в Белый дом 17 октября.
Известно, что глава Кремля прислушался к совету Виткоффа и позвонил президенту США 16 октября. После этого разговора Дональд Трамп отказал Владимиру Зеленскому в передаче "Томагавков".
Хотя ранее американский лидер намекал на то, что рассматривает возможность передачи Киеву дальнобойных ракет на фоне неуступчивости Путина.
А уже в ноябре Стив Уиткофф, спецпосланник Трампа, советовал украинским чиновникам просить у США десятилетнее освобождение от тарифов вместо ракет "Томагавк".
Впоследствии Зеленский заявил, что Европа просит не напоминать США о ракетах "Томагавк", чтобы не вызвать раздражение Америки.