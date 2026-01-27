У Вашингтоні закликають озброїти Україну "Томагавками": чому це може змінити хід війни
- Пентагон закликають поставити Україні крилаті ракети "Томагавк" для розширення можливостей ураження цілей на російській території.
- Дан Райс наголошує, що навіть невелика кількість "Томагавків" може суттєво змінити ситуацію у перемовинах.
Група американських ветеранів та експертів у Вашингтоні активізувала "тихий тиск" на Пентагон з вимогою поставити Україні ракети "Томагавк". Вони можуть значно розширити здатність вражати цілі глибоко на російській території й змусити Кремль піти на діалог.
Такий крок у США сприймають не лише як військову підтримку, а і як новий важіль тиску на Москву у переговорах. Про це пише Kyiv Post.
Пентагон обговорює постачання "Томагавок" Україні: що відомо?
У стінах Пентагону відбуваються закриті обговорення щодо можливого постачання Україні крилатих ракет "Томагавк" – боєприпасів США великої дальності, здатних уражати цілі глибоко на території Росії.
Президент Американського університету в Києві Дан Райс, який виступає прибічником такого рішення, наголошує, що навіть "невелика, невказана кількість" цих ракет могла б завдати суттєвого удару по стратегічним об’єктам ворога й створити серйозний тиск на Кремль.
На думку прихильників ідеї, дія "Тамагавок" може перевищити ефективність інших систем, оскільки їхня дальність та точність значно розширюють можливості української армії. І саме це, як новий важіль впливу, може зробити те, чого дипломатія ще не досягла.
За словами Райса, прецедент очевидний. Коли Україна вперше запустила ракети ATACMS у листопаді 2023 року та знищила два десятки російських ударних гелікоптерів Ка-52, Москва раптово вивела свій вертолітний парк з Криму та переписала свої бойові плани.
"Кілька "Томагавок" зробили б те саме", – сказав Райс. "Дальність настільки велика, що Росія просто не може захистити всі свої критично важливі об’єкти".
Чому Трамп відмовлявся раніше передавати Україні "Томагавки"?
У злитій в ЗМІ розмові Віткоффа та Ушакова перший радить, аби Володимир Путін зателефонував Дональду Трампу перед візитом Володимира Зеленського до Білого дому 17 жовтня.
Відомо, що очільник Кремля дослухався до поради Віткофф і подзвонив президенту США 16 жовтня. Після цієї розмови Дональд Трамп відмовив Володимиру Зеленському у переданні "Томагавків".
Хоча раніше американський лідер натякав на те, що розглядає можливість передання Києву далекобійних ракет на тлі непоступливості Путіна.
А вже у листопаді Стів Віткофф, спецпосланець Трампа, радив українським посадовцям просити у США десятирічне звільнення від тарифів замість ракет "Томагавк".
Згодом Зеленський заявив, що Європа просить не нагадувати США про ракети "Томагавк", щоб не викликати роздратування Америки.