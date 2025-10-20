Зеленский объяснил, почему Трамп не хочет передавать Украине "Томагавки"
- Зеленский считает, что Трамп не хочет передавать "Томагавки" Украине, чтобы избежать эскалации с Россией до встречи с ней.
- Он также предполагает, что Путин звонил Трампу именно из-за возможности передачи "Томагавков".
Украина долгое время подчеркивала потребность в американских дальнобойных ракетах "Томагавк". Но США, похоже, пока не планируют передавать это оружие.
Владимир Зеленский объяснил, почему Трамп, по его мнению, не хочет, чтобы "Томагавки" появились на вооружении Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на встречу украинского президента с журналистами по итогам его визита в США.
Что сказал Зеленский о "Томагавках"?
Зеленский отметил, что Трамп публично заявил, что США нужны "Томагавки".
На мой взгляд, он не хочет эскалации с "русскими" до того времени, пока не встретится с ними,
– предположил президент Украины.
Напомним, что 6 октября Трамп заявлял, что о возможной передаче "Томагавков" Украине. Впрочем, тогда он хотел еще узнать, как Украина планирует использовать эти ракеты, чтобы избежать эскалации с Россией.
А 16 октября американский президент пообщался с российским диктатором.
Президент Зеленский считает, что Путин звонил Трампу именно из-за "Томагавки", передачи которых он так боится.
Да, из-за "Томагавки", из-за риторики президента Трампа о "Томагавках",
– подтвердил украинский глава.
Что говорят о разговоре Трампа и Путина?
СМИ отмечают, что после разговора с Путиным 16 октября Трамп вернулся к старым взглядам на Россию. В The Times пишут, что это вызывает беспокойство относительно поддержки Украины Штатами.
После этого разговора Трамп также заявил, что Путин сохранит под своим контролем некоторые оккупированные украинские территории в случае окончания войны.
В то же время политтехнолог Михаил Шейтельман в эфире 24 Канала заметил, что в отличие от предыдущих контактов, этот раз Трамп не сделал ни одного комплимента в сторону России.