Украина долгое время подчеркивала потребность в американских дальнобойных ракетах "Томагавк". Но США, похоже, пока не планируют передавать это оружие.

Владимир Зеленский объяснил, почему Трамп, по его мнению, не хочет, чтобы "Томагавки" появились на вооружении Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на встречу украинского президента с журналистами по итогам его визита в США.

Смотрите также Зеленский после встречи с Трампом пообщался с журналистами: главные заявления

Что сказал Зеленский о "Томагавках"?

Зеленский отметил, что Трамп публично заявил, что США нужны "Томагавки".

На мой взгляд, он не хочет эскалации с "русскими" до того времени, пока не встретится с ними,

– предположил президент Украины.

Напомним, что 6 октября Трамп заявлял, что о возможной передаче "Томагавков" Украине. Впрочем, тогда он хотел еще узнать, как Украина планирует использовать эти ракеты, чтобы избежать эскалации с Россией.

А 16 октября американский президент пообщался с российским диктатором.

Президент Зеленский считает, что Путин звонил Трампу именно из-за "Томагавки", передачи которых он так боится.

Да, из-за "Томагавки", из-за риторики президента Трампа о "Томагавках",

– подтвердил украинский глава.

Что говорят о разговоре Трампа и Путина?