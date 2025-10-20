Україна тривалий час наголошувала на потребі в американських далекобійних ракетах "Томагавк". Але США, схоже, поки не планують передавати цю зброю.

Володимир Зеленський пояснив, чому Трамп, на його думку, не хоче, аби "Томагавки" з'явилися на озброєнні України. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на зустріч українського президента із журналістами за підсумками його візиту до США.

Що сказав Зеленський про "Томагавки"?

Зеленський зауважив, що Трамп публічно заявив, що США потрібні "Томагавки".

На мій погляд, він не хоче ескалації з "рускими" до того часу, поки не зустрінеться з ними,

– припустив президент України.

Нагадаємо, що 6 жовтня Трамп заявляв, що про можливу передачу "Томагавків" Україні. Втім, тоді він хотів ще дізнатися, як Україна планує використовувати ці ракети, аби уникнути ескалації з Росією.

А 16 жовтня американський президент поспілкувався з російським диктатором.

Президент Зеленський вважає, що Путін дзвонив Трампу саме через "Томагавки", передачі яких він так боїться.

Так, через "Томагавки", через риторику президента Трампа про "Томагавки",

– підтвердив український глава.

Що кажуть про розмову Трампа та Путіна?