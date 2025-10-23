Это как с санкциями, Зеленский намекнул на возможность передачи Tomahawk Украине
- Владимир Зеленский намекнул на возможность передачи дальнобойных ракет Tomahawk Украине, сравнивая это с процессом принятия санкций и энергетических решений.
- Дональд Трамп отказался предоставлять Украине ракеты Tomahawk, ссылаясь на сложность их освоения и отсутствие планов обучения украинских военных.
Владимир Зеленский заявил, что США могут передать Tomahawk для Украины. Президент сравнил эту ситуацию с тем, как раньше внедряли санкции и энергетические решения.
Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk перед саммитом Европейского совета в Брюсселе, пишет 24 Канал.
Что сказал Зеленский?
Президент Украины прокомментировал вопрос передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk, назвав это "очень чувствительным решением".
Он сравнил ситуацию с принятием санкций против России и энергетических решений, отметив, что сначала это было трудно представить, а впоследствии они стали реальностью.
Сейчас мы имеем то же самое с дальнобойными – я думаю, что когда-то по ним (ракетам Tomahawk – 24 Канал) будет решением.
Зеленский отметил, что пока, вопрос Tomahawk пока окончательно не решен, и решение зависит от США.
Что известно о решении Трампа по Tomahawk?
Владимир Зеленский предложил сделку для США, обменяв украинские дроны для американской армии на американские ракеты Tomahawk для Украины. Дональда Трампа заинтересовало такое предложение, мол, Украина производит очень хорошие дроны.
После телефонного разговора с Путиным 16 октября, Трамп изменил свою позицию и отказался предоставлять Украине Tomahawk в обмен на технологии производства украинских дронов.
Дональд Трамп заявил, что США не передает Украине ракеты Tomahawk из-за сложности их освоения продолжительностью от шести месяцев до года. Также американская сторона не планирует обучать украинских военных запускать эти ракеты и не рассматривает возможности их применения силами США.