Це як із санкціями, – Зеленський натякнув на можливість передачі Tomahawk Україні

Володимир Зеленський заявив, що США можуть передати Tomahawk для Україні. Президент порівняв цю ситуацію з тим, як раніше впроваджували санкції та енергетичні рішення.

Президент України Володимир Зеленський натякнув на передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk перед самітом Європейської ради в Брюсселі, пише 24 Канал.

Що сказав Зеленський?

Президент України прокоментував питання передачі України далекобійних ракет Tomahawk, назвавши це "дуже чутливим рішенням".

Він порівняв ситуацію з ухваленням санкцій проти Росії та енергетичних рішень, зазначивши, що спершу це було важко уявити, а згодом вони стали реальністю.

Зараз ми маємо те ж саме з далекобійними – я думаю, що колись щодо них (ракетам Tomahawk – 24 Канал) буде рішенням.

Зеленський зазначив, що наразі, питання Tomahawk поки остаточно не вирішене, і рішення залежить від США.

Що відомо про рішення Трампа щодо Tomahawk?