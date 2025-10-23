Режим Путина должен почувствовать последствия этой войны: Зеленский призвал Европу предоставить Tomahawk
Зеленский призвал европейские страны поддержать Украину и предоставить дальнобойное оружие, в частности Tomahawk. Президент подчеркнул, что получение этих ракет может изменить ход войны.
Дальнобойные ракеты, в частности Tomahawk действительно могут изменить ход войны. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам заседания Европейского совета, пишет 24 Канал.
К чему призвал Владимир Зеленский лидеров ЕС ?
В своем обращении Владимир Зеленский отметил, что через дальнобойное оружие для Украины Путин должен почувствовать реальные последствия этой войны, а также призвал лидеров ЕС поддержать все, что поможет Украине получить такие возможности, ведь это существенно влияет на Россию.
Президент Украины добавил, что дальнобойное оружие, в частности Tomahawk кроме США имеют еще некоторые европейские страны, и сейчас с ними идет диалог о помощи.
Зеленский подчеркнул, что реакция Путина на обсуждение Tomahawk была явно нервной.
И только посмотрите, как, кстати, занервничал Путин, когда подняли эту тему,
– отмечает президент Украины.
Зеленский убежден, что дальнобойное оружие способно существенно повлиять на ход войны.
Что известно о Tomahawk для Украины от США?
Вопрос поставки Украине ракет Tomahawk от США пока находится на паузе, ведь Дональд Трамп до сих пор не дал однозначного ответа.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что переговоры по этому вооружению и других дальнобойных средств можно будет продолжать. Он также подчеркнул, что Tomahawk не только смогут увеличить разрушительные способности Украины, но и оказывать на Россию психологическое воздействие.
Дональд Трамп заявил, что США не отправляют Tomahawk в Украину из-за сложного освоения этих систем. Президент США добавил, что нужен год интенсивных тренировок, чтобы научиться им пользоваться.