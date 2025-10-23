Укр Рус
Режим Путина должен почувствовать последствия этой войны: Зеленский призвал Европу предоставить Tomahawk
23 октября, 18:03
Режим Путина должен почувствовать последствия этой войны: Зеленский призвал Европу предоставить Tomahawk

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • Президент Зеленский призвал Европу предоставить Украине дальнобойное оружие, в частности ракеты Tomahawk, для изменения хода войны.
  • Зеленский заявил, что реакция Путина на обсуждение Tomahawk была нервной, и призвал ЕС поддержать усилия по получению этого оружия.

Зеленский призвал европейские страны поддержать Украину и предоставить дальнобойное оружие, в частности Tomahawk. Президент подчеркнул, что получение этих ракет может изменить ход войны.

Дальнобойные ракеты, в частности Tomahawk действительно могут изменить ход войны. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам заседания Европейского совета, пишет 24 Канал.

К чему призвал Владимир Зеленский лидеров ЕС ?

В своем обращении Владимир Зеленский отметил, что через дальнобойное оружие для Украины Путин должен почувствовать реальные последствия этой войны, а также призвал лидеров ЕС поддержать все, что поможет Украине получить такие возможности, ведь это существенно влияет на Россию.

Президент Украины добавил, что дальнобойное оружие, в частности Tomahawk кроме США имеют еще некоторые европейские страны, и сейчас с ними идет диалог о помощи.

Зеленский подчеркнул, что реакция Путина на обсуждение Tomahawk была явно нервной.

И только посмотрите, как, кстати, занервничал Путин, когда подняли эту тему,
– отмечает президент Украины.

Зеленский убежден, что дальнобойное оружие способно существенно повлиять на ход войны.

Что известно о Tomahawk для Украины от США?

  • Вопрос поставки Украине ракет Tomahawk от США пока находится на паузе, ведь Дональд Трамп до сих пор не дал однозначного ответа.

  • Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что переговоры по этому вооружению и других дальнобойных средств можно будет продолжать. Он также подчеркнул, что Tomahawk не только смогут увеличить разрушительные способности Украины, но и оказывать на Россию психологическое воздействие.

  • Дональд Трамп заявил, что США не отправляют Tomahawk в Украину из-за сложного освоения этих систем. Президент США добавил, что нужен год интенсивных тренировок, чтобы научиться им пользоваться.