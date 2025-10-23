Режим Путіна має відчути наслідки цієї війни: Зеленський закликав Європу надати Tomahawk

Зеленський закликав європейські країни підтримати Україну та надати далекобійну зброю, зокрема Tomahawk. Президент наголосив, що отримання цих ракет може змінити перебіг війни.

Далекобійні ракети, зокрема Tomahawk справді можуть змінити хід війни. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників засідання Європейської ради, пише 24 Канал.

Читайте також Це як із санкціями, – Зеленський натякнув на можливість передачі Tomahawk Україні

До чого закликав Володимир Зеленський лідерів ЄС ?

У своєму зверненні Володимир Зеленський наголосив, що через далекобійну зброю для України Путін має відчути реальні наслідки цієї війни, а також закликав лідерів ЄС підтримати все, що допоможе Україні отримати такі можливості, адже це суттєво впливає на Росію.

Президент України додав, що далекобійну зброю, зокрема Tomahawk окрім США мають ще деякі європейські країни, і наразі із ними триває діалог щодо допомоги.

Зеленський підкреслив, що реакція Путіна на обговорення Tomahawk була явно нервовою.

І лише подивіться, як, до речі, занервував Путін, коли порушили цю тему,

– наголошує президент України.

Зеленський переконаний, що далекобійна зброя здатна істотно вплинути на хід війни.

Що відомо про Tomahawk для України від США?