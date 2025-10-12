Украина ожидает получить от американцев ракеты Tomahawk, способные бить на дальнее расстояние. Однако российско-украинская война настолько масштабна, что не существует в мире оружия, применение которого кардинально бы изменило ситуацию на фронте. Однако Tomahawk существенно усилят дальнобойные возможности ВСУ.

Об этом в эфире 24 Канала отметил председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, подчеркнув, что в совокупности с отечественными ракетами и дронами Украина сможет нарастить мощность ударов по противнику.

Какой будет основная задача для Tomahawk в Украине?

Сегодня благодаря украинским дронам весом 30 килограммов удается уменьшать нефтеперерабатывающие мощности России, атакуя НПЗ, выводя их из строя технологическое оборудование. Можно себе представить, какие будут последствия от атак с применением Tomahawk, вес которых 450 килограммов.

Восстановиться для россиян станет значительно труднее. Означает ли это, что на поле боя будут проблемы? Нет. Это оружие вообще не используется для фронта,

– объяснил Кузан.

По словам главы Украинского центра безопасности и сотрудничества, ВСУ должны поражать этими американскими ракетами на расстояние от 300 километров, именно в этой зоне расположено немало российских командных пунктов, резервов. Кузан отметил на том, что этот процесс не будет мгновенным, понадобится длительный период. А значит, что поставки такого оружия Украине нужны будут системные.

"Мы видим, что даже мощные одномоментные удары по НПЗ не привели к обвалу нефтеперерабатывающих возможностей России. Однако системность задачи таких ударов в течение месяцев привела к тому, что на 40% они уменьшились. Увеличить этот процент и ускорить обвал российской экономики и военных возможностей – это задача Tomahawk", – озвучил Кузан.

По его убеждению, Украине нужно получить от США не менее 100 единиц такого вооружения и использовать вместе с дронами для нанесения атак по российским НПЗ. Тогда, согласно его прогнозу, в течение квартала будет наблюдаться обвал российской военной машины.

Это приведет к тому, что Россия исчерпает свои ресурсы для ведения войны. Основным фактором является системность поставок оружия. Американцы не могут этого не понимать. На сколько мне известно, они рассматривают вариант как раз такой поставки,

– подытожил Кузан.

Получит ли Украина Tomahawk: мнения экспертов