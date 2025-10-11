Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, отметив, что в 2022 году американцы передавали Украине похожие виды вооружения. Наше государство использовало их против оккупантов вместе с ракетами собственного производства "Нептун".

К теме Легендарные "Томагавки" возвращаются: почему Россия их так боится и получит ли Украина

Чем Украина может запускать Tomahawk?

Андрей Клименко подчеркнул, что как и ракеты, которые Украина уже получала от США, так и Tomahawk почти не имеют сухопутных пусковых установок, ведь их устанавливают на американских кораблях военно-морского флота.

Однако украинские военные моряки береговой обороны имеют опыт использования американской техники, потому что им уже удавалось уничтожать вражеские суда.

Что же касается передачи Tomahawk, то это более символическая история. Если это произойдет, то не будет означать изменение ситуации на фронте, а демонстрировать то, что США кардинально изменили свое отношение к России,

– предположил руководитель Института Черноморских стратегических исследований.

Несмотря на то, что Украина не имеет кораблей, с которых можно запускать Tomahawk, но в США, по его словам, много лет назад были созданы сухопутные пусковые установки предыдущих поколений, которые американцы могут передать нашему государству.

Что известно о предоставлении Украине ракет Tomahawk?