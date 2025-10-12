Уже за 3 місяці: експерт пояснив, як Tomahawk можуть підірвати можливості Росії
- Системне використання для атак Tomahawk разом з українськими дронами може суттєво зменшити нафтопереробні можливості Росії.
- Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан вважає, що для цього Україні потрібно отримати від США щонайменше 100 одиниць таких ракет.
Україна очікує отримати від американців ракети Tomahawk, здатні бити на далеку відстань. Проте російсько-українська війна є настільки масштабною, що не існує у світі зброї, застосування якої кардинально б змінило ситуацію на фронті. Однак Tomahawk суттєво посилять далекобійні спроможності ЗСУ.
Про це в етері 24 Каналу наголосив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, підкресливши, що в сукупністі з вітчизняними ракетами й дронами Україна зможе наростити потужність ударів по противнику.
Яким буде основне завдання для Tomahawk в Україні?
Сьогодні завдяки українським дронам вагою 30 кілограмів вдається зменшувати нафтопереробні потужності Росії, атакуючи НПЗ, виводячи їх з ладу технологічне устаткування. Можна собі уявити, які будуть наслідки від атак з застосуванням Tomahawk, вага яких 450 кілограмів.
Відновитися для росіян стане значно важче. Чи означає це, що на полі бою будуть проблеми? Ні. Ця зброя взагалі не використовується для фронту,
– пояснив Кузан.
Зі слів голови Українського центру безпеки та співпраці, ЗСУ мають уражати цими американськими ракетами на відстань від 300 кілометрів, саме в цій зоні розташовано чимало російських командних пунктів, резервів. Кузан зауважив на тому, що цей процес не буде миттєвим, знадобиться тривалий період. А значить, що постачання такої зброї Україні потрібне буде системне.
"Ми бачимо, що навіть потужні одномоментні удари по НПЗ не призвели до обвалу нафтопереробних можливостей Росії. Однак системність завдання таких ударів протягом місяців призвела до того, що на 40% вони зменшились. Збільшити цей відсоток й пришвидшити обвал російської економіки й військових спроможностей – це завдання Tomahawk", – озвучив Кузан.
За його переконанням, Україні потрібно отримати від США щонайменше 100 одиниць такого озброєння і використовувати разом з дронами для завдання атак по російських НПЗ. Тоді, згідно з його прогнозом, протягом кварталу буде спостерігатися обвал російської військової машини.
Це призведе до того, що Росія вичерпає свої ресурси для ведення війни. Основним фактором є системність постачання зброї. Американці не можуть цього не розуміти. На скільки мені відомо, вони розглядають варіант як раз такого постачання,
– підсумував Кузан.
Чи отримає Україна Tomahawk: думки експертів
Офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук висловив сумнів, що США дійсно забезпечать українську армію далекобійною зброєю Tomahawk. Він пояснив, що запуск цих ракет відбувається в основному з кораблів чи підводних човнів, а про їх передачу Україні ніде не озвучувалось. Він вважає, що наше військо ймовірніше отримає інші ракети, які також здатні бити вглиб території противника – Barracuda.
Керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко вважає, що тема Tomahawk – символічна і якщо Штати все ж таки передадуть ці ракети Україні, це не змінить ситуацію на полі бою. З його слів, хоча в Україні нема морських носіїв для запуску цих ракет, проте у США були передбачені для цього наземні пускові установки. Він припускає, що американці можуть їх передати ЗСУ.
Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок також зауважив на тому, що Україні доведеться попіклуватися про отримання підводних човнів, з яких вона змогла б запускати Tomahawk. Він також звернув увагу на те, що ці ракети входять до переліку тих, що мають середню дальність, передбачений договір про нерозповсюдження такої зброї. Тому, з його слів, США продавати їх третім країнам не мають права.