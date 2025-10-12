Про це в етері 24 Каналу наголосив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, підкресливши, що в сукупністі з вітчизняними ракетами й дронами Україна зможе наростити потужність ударів по противнику.

Яким буде основне завдання для Tomahawk в Україні?

Сьогодні завдяки українським дронам вагою 30 кілограмів вдається зменшувати нафтопереробні потужності Росії, атакуючи НПЗ, виводячи їх з ладу технологічне устаткування. Можна собі уявити, які будуть наслідки від атак з застосуванням Tomahawk, вага яких 450 кілограмів.

Відновитися для росіян стане значно важче. Чи означає це, що на полі бою будуть проблеми? Ні. Ця зброя взагалі не використовується для фронту,

– пояснив Кузан.

Зі слів голови Українського центру безпеки та співпраці, ЗСУ мають уражати цими американськими ракетами на відстань від 300 кілометрів, саме в цій зоні розташовано чимало російських командних пунктів, резервів. Кузан зауважив на тому, що цей процес не буде миттєвим, знадобиться тривалий період. А значить, що постачання такої зброї Україні потрібне буде системне.

"Ми бачимо, що навіть потужні одномоментні удари по НПЗ не призвели до обвалу нафтопереробних можливостей Росії. Однак системність завдання таких ударів протягом місяців призвела до того, що на 40% вони зменшились. Збільшити цей відсоток й пришвидшити обвал російської економіки й військових спроможностей – це завдання Tomahawk", – озвучив Кузан.

За його переконанням, Україні потрібно отримати від США щонайменше 100 одиниць такого озброєння і використовувати разом з дронами для завдання атак по російських НПЗ. Тоді, згідно з його прогнозом, протягом кварталу буде спостерігатися обвал російської військової машини.

Це призведе до того, що Росія вичерпає свої ресурси для ведення війни. Основним фактором є системність постачання зброї. Американці не можуть цього не розуміти. На скільки мені відомо, вони розглядають варіант як раз такого постачання,

– підсумував Кузан.

Чи отримає Україна Tomahawk: думки експертів