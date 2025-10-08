Зокрема, в України немає підводних човнів для запуску Tomahawk, також є договір про нерозповсюдження ракет середньої дальності. Це в ефірі 24 Каналу озвучив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

Дивіться також Легендарні "Томагавки" повертаються: чому Росія їх так боїться та чи отримає Україна

Навіщо Трамп робить такі заяви?

Валерій Клочок зазначив, що зараз в Україні лунає багато заяв, що ми будемо використовувати ці ракети. Однак є нюанси щодо того, як запускати Tomahawk.

Наскільки я знаю, наземних установок не так багато, майже немає. Також якщо їх запускати, то з підводних човнів. Треба купувати Tomahawk разом з підводним човном, тому що в Україні його немає. Це технічні моменти,

– сказав він.

Крім того, є договір про нерозповсюдження ракет середньої дальності. Tomahawk входять до таких ракет. Відповідно до підписаних договорів, американці не мають права продавати їх третім країнам.

На думку керівника Центру громадської аналітики "Вежа", Трамп робить такі неоднозначні та нечіткі заяви, тому що продовжується протистояння між Москвою та Вашингтоном. Володимир Путін нещодавно коментував, що надання Україні Tomahawk може суттєво нашкодити відносинам між Росією та США.

У такий спосіб Трамп демонструє, що на цьому етапі домовленості з Москвою щодо припинення російсько-української війни немає. Путін не погоджується на будь-який формат, крім того, який запропонував він на цьому етапі. У Трампа вичерпані інструменти тиску на Путіна,

– припустив Клочок.

За його словами, Трамп не хоче посилювати ескалацію, особливо з тими країнами, від яких вбачає загрозу. Він хоче легких та швидких перемог, якою не стала російсько-українська війна. Однак є позитивний момент – лідер Штатів не відходить від ідеї завершення війни в Україні.

Tomahawk для України: останні новини