В частности, у Украины нет подводных лодок для запуска Tomahawk, также есть договор о нераспространении ракет средней дальности. Это в эфире 24 Канала озвучил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.
Зачем Трамп делает такие заявления?
Валерий Клочок отметил, что сейчас в Украине звучит много заявлений, что мы будем использовать эти ракеты. Однако есть нюансы относительно того, как запускать Tomahawk.
Насколько я знаю, наземных установок не так много, почти нет. Также если их запускать, то с подводных лодок. Надо покупать Tomahawk вместе с подлодкой, потому что в Украине ее нет. Это технические моменты,
– сказал он.
Кроме того, есть договор о нераспространении ракет средней дальности. Tomahawk входят в такие ракеты. Согласно подписанным договорам, американцы не имеют права продавать их третьим странам.
По мнению руководителя Центра общественной аналитики "Вежа", Трамп делает такие неоднозначные и нечеткие заявления, потому что продолжается противостояние между Москвой и Вашингтоном. Владимир Путин недавно комментировал, что предоставление Украине Tomahawk может существенно навредить отношениям между Россией и США.
Таким образом Трамп демонстрирует, что на этом этапе договоренности с Москвой о прекращении российско-украинской войны нет. Путин не соглашается на любой формат, кроме того, который предложил он на этом этапе. У Трампа исчерпаны инструменты давления на Путина,
– предположил Клочок.
По его словам, Трамп не хочет усиливать эскалацию, особенно с теми странами, от которых видит угрозу. Он хочет легких и быстрых побед, которой не стала российско-украинская война. Однако есть положительный момент – лидер Штатов не отходит от идеи завершения войны в Украине.
Tomahawk для Украины: последние новости
Президент США Дональд Трамп сообщил, что "в определенной степени" принял решение о возможной передаче Украине ракет Tomahawk. По его словам, он хочет сначала получить четкие ответы, в частности, относительно цели и условий использования этих ракет украинской стороной. Также американский лидер подчеркнул, что пытается избежать дальнейшей эскалации ситуации.
В материале издания Axios говорится о том, что американцы боятся, смогут ли контролировать использование Tomahawk в Украине. В то же время украинский чиновник и источник, близкий к правительственным кругам, сообщили, что им неизвестно, принял ли Дональд Трамп окончательное решение о передаче ракет Украине.