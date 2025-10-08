В частности, у Украины нет подводных лодок для запуска Tomahawk, также есть договор о нераспространении ракет средней дальности. Это в эфире 24 Канала озвучил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

Смотрите также Легендарные "Томагавки" возвращаются: почему Россия их так боится и получит ли Украина

Зачем Трамп делает такие заявления?

Валерий Клочок отметил, что сейчас в Украине звучит много заявлений, что мы будем использовать эти ракеты. Однако есть нюансы относительно того, как запускать Tomahawk.

Насколько я знаю, наземных установок не так много, почти нет. Также если их запускать, то с подводных лодок. Надо покупать Tomahawk вместе с подлодкой, потому что в Украине ее нет. Это технические моменты,

– сказал он.

Кроме того, есть договор о нераспространении ракет средней дальности. Tomahawk входят в такие ракеты. Согласно подписанным договорам, американцы не имеют права продавать их третьим странам.

По мнению руководителя Центра общественной аналитики "Вежа", Трамп делает такие неоднозначные и нечеткие заявления, потому что продолжается противостояние между Москвой и Вашингтоном. Владимир Путин недавно комментировал, что предоставление Украине Tomahawk может существенно навредить отношениям между Россией и США.

Таким образом Трамп демонстрирует, что на этом этапе договоренности с Москвой о прекращении российско-украинской войны нет. Путин не соглашается на любой формат, кроме того, который предложил он на этом этапе. У Трампа исчерпаны инструменты давления на Путина,

– предположил Клочок.

По его словам, Трамп не хочет усиливать эскалацию, особенно с теми странами, от которых видит угрозу. Он хочет легких и быстрых побед, которой не стала российско-украинская война. Однако есть положительный момент – лидер Штатов не отходит от идеи завершения войны в Украине.

Tomahawk для Украины: последние новости