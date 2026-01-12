Укр Рус
12 января, 14:57
3

Преступники хотели сбыть крупную партию "трофейного" оружия криминальным кругам: интересные детали от СБУ

София Рожик
Основные тезисы
  • СБУ и Нацполиция разоблачили преступную группировку, которая пыталась продать крупную партию оружия, изъятого из фронтовых районов.
  • Задержан организатор группы и его сообщники, у них изъяли большое количество оружия, боеприпасов и наличных денег.

В Украине предотвратили новые попытки нелегальной торговли оружием. На Киевщине и Днепропетровщине была разоблачена преступная группировка, которая хотела продать одну из крупнейших партий "трофеев" за время полномасштабной войны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

Что известно о деле?

Правоохранители задержали организатора преступной группы, 2 его сообщников и 3 уголовников, которые пытались сбыть оружие.

У фигурантов изъяли:

  • 75 образцов стрелкового оружия, в частности автоматы Калашникова,
  • 38 боевых гранат,
  • более 20 взрывателей,
  • 2 гранатомета,
  • 13 тысяч патронов,
  • крупные суммы наличных денег.

Установлено, что преступники тайком вывозили "товар" из фронтовых районов и хранили его в тайниках.

В специально оборудованных цехах у себя дома они занимались восстановлением поврежденного оружия, а новые комплектующие заказывали в Интернете

Восстановив боевые свойства вооружений, злоумышленники подыскали клиентов для продажи. Ими оказались представители местных криминальных кругов, которые могли использовать оружие для совершения преступлений,
– пишут в СБУ.

Преступники пытались продать трофейное оружие / Фото СБУ

 

Участников группировки разоблачили еще на этапе подготовки к продаже, а задержали "на горячем" во время передачи оружия.

Все находятся под стражей. Им грозит до 7 лет тюрьмы.

