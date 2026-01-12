Злочинці хотіли збути велику партію "трофейної" зброї кримінальним колам: цікаві деталі від СБУ

В Україні запобігли новим спробам нелегальної торгівлі зброєю. На Київщині та Дніпропетровщині було викрито злочинне угруповання, яке хотіло продати одну із найбільших партій "трофеїв" за час повномасштабної війни.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на СБУ.

Що відомо про справу?

Правоохоронці затримали організатора злочинної групи, 2 його спільників і 3 кримінальників, які намагалися збути зброю.

У фігурантів вилучили:

75 зразків стрілецької зброї, зокрема автомати Калашникова,

38 бойових гранат,

понад 20 підривачів,

2 гранатомети,

13 тисяч набоїв,

великі суми готівки.

Встановлено, що злочинці тайком вивозили "товар" з фронтових районів та зберігали його у схронах.

У спеціально обладнаних цехах у себе вдома вони займалися відновленням пошкодженої зброї, а нові комплектуючі замовляли в Інтернеті

Відновивши бойові властивості озброєнь, зловмисники підшукали клієнтів для продажу. Ними виявилися представники місцевих кримінальних кіл, які могли використати зброю для вчинення злочинів,

– пишуть в СБУ.

Злочинці намагалися продати трофейну зброю / Фото СБУ

Учасників угруповання викрили ще на етапі підготовки до продажу, а затримали "на гарячому" під час передачі зброї.

Усі перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.

