Трагедия в Днепре: следователи проверят Рябчука на алкоголь и наркотики
Источник:24 канал
Правоохранители выясняют обстоятельства стрельбы в Днепре. В частности, проверят, не находился ли Артем Рябчук в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Кроме того, назначили экспертизу психического состояния мужчины. Об этом сообщили на брифинге ГБР.
Важно ГБР проводит брифинг по стрельбе в Днепре: онлайн-трансляция
Что еще говорили на брифинге
Рябчуку сообщили о подозрении по трем статьям: об умышленном убийстве; похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боевых припасов; дезертирство.
Правоохранители будут просить о мере пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога.
Кроме того, в ГБР прокомментировали информацию о драке и травле другими военнослужащими Рябчука. Эти сообщения проверяют.Обратите внимание! Командующий Нацгвардией Николай Балан 27 января уже подал в отставку из-за трагедии в Днепре.
Смотрите брифинг ГБР о трагедии в Днепре:
Что известно о трагедии на "Южмаше"
- Ночью 27 января на заводе "Южмаш" в Днепре 21-летний солдат срочной службы открыл огонь по своим товарищам.
- Погибли 5 человек: 4 военнослужащих и одна гражданская женщина. Еще 5 человек пострадали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
- Рябчук скрылся после содеянного. Однако впоследствии нацгвардеец попросил случайную женщину позвонить в полицию и рассказать, где он находится.
- Рябчука задержали в селе Подгородном в Днепропетровской области.
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