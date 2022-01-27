Трагедия в Днепре: следователи проверят Рябчука на алкоголь и наркотики

Правоохранители выясняют обстоятельства стрельбы в Днепре. В частности, проверят, не находился ли Артем Рябчук в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Кроме того, назначили экспертизу психического состояния мужчины. Об этом сообщили на брифинге ГБР.

Важно ГБР проводит брифинг по стрельбе в Днепре: онлайн-трансляция

Что еще говорили на брифинге

Рябчуку сообщили о подозрении по трем статьям: об умышленном убийстве; похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боевых припасов; дезертирство.

Правоохранители будут просить о мере пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога.

Кроме того, в ГБР прокомментировали информацию о драке и травле другими военнослужащими Рябчука. Эти сообщения проверяют.

Командующий Нацгвардией Николай Балан 27 января уже подал в отставку из-за трагедии в Днепре.

Смотрите брифинг ГБР о трагедии в Днепре:



Что известно о трагедии на "Южмаше"

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